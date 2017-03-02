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Erdoğan Arıkan: İlk kez bu kadar heyecanlandım

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Erdoğan Arıkan: İlk kez bu kadar heyecanlandım
TRT Spor Spikeri, İzmit’in gururu Erdoğan Arıkan, TÜFAD Kocaeli Şubesi’nin Ustalarla Nostalji Gecesi’nin onur konukları arasındaydı

Arıkan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Hayatımda çok önemli, çok özel sunumlar yaptım. Kariyerim gereği oldukça değişik yerlerde bulundum ama ilk kez konuşurken bu kadar heyecanlanıyorum.

 

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gölcük’te büyüyüp, Gölcük’te küçüklüğümden itibaren futbol aşığı olarak yaşamış biri olarak bu görüntüyü görmek, bunları yaşamak isterdim. Nitekim buradaki ortamda her şey net bir şekilde görülüyordu. Küçüklüğümde futbol oynarken eli maşalı hocalarım da burada. Değerli dostlar aramızda. Böylesi bir gecede bulunmak benim için gurur verici gerçekten. Remzi hocamıza ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Ustalarla Nostalji gecesi kusursuzdu!

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