Erdoğan olunca 2.5 milyon, Kılıçdaroğlu olunca 175 bin

M.Tanzer Ünal

Meydan, aynı meydan!

Maltepe Meydanı…

Maltepe’de ilk mitingi 3 Ağustos 2014 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Meydan tıklım tıklım doluydu, çoğu gazete ertesi gün mitinge 2.5 milyon kişinin katıldığını yazdı.

Meydan normalde 2 milyon kişilikti, ancak sıkışık durursan 2.5 milyon kişi alabilirdi, açıklanan rakam gayet normaldi.

Kimse yadırgamadı.

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Geçen pazar, 9 Temmuz 2017 tarihinde, aynı meydanda bu defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting yaptı.

Adalet mitingi…

25 günlük “adalet yürüyüşü”nü Maltepe’de taçlandırmıştı.

Meydan yine ağzına kadar doluydu.

Yer olmadığından sonradan gelenler sahil yoluna kaymıştı.

Parti, iyimser bir tahmin yaptı, “1.6 milyon kişi vardı” dedi.

Uzmanların tahmini ise, kalabalığın 2 milyon civarında olduğu yönündeydi.

İyi güzel…

İyi güzel de miting akşamı İstanbul Valiliği “evlere şenlik” bir açıklama yaptı.

İnsan aklıyla alay eden bir açıklama…

Vatandaşla dalga geçen bir açıklama…

“Meydanda 175 bin kişinin toplandığı tespit edilmiştir.”

Şu hale bir bakar mısınız?

175 bin nerede, 2.5 milyon nerede?

Göz var, izan var…

İstanbul Valiliği’ne böyle bir açıklama yakıştı mı?

Böyle bir açıklama “devlet ciddiyetiyle” bağdaşıyor mu?

Demek, meydanların kalabalığı bile miting yapanın sıfatına göre değişiyor.

Miting yapan iktidarda yani Recep Tayyip Erdoğan ise 2.5 milyon, muhalefette yani Kemal Kılıçdaroğlu ise 175 bin.

İşte ülkemiz bu hale geldi.

Bir doğruyu, bir gerçeği valilik açıklama yaparak değiştirebilir mi?

Doğru doğrudur, gerçek gerçek!

Şimdi İstanbul Valiliği “!75 bin” diye açıklama yapınca, Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılanların sayısı 175 bin mi oldu?

Kendi kendimizi gülünç hale getiriyoruz, başka bir şey değil!

İstanbul Valiliği madem başladı, şöyle devam etsin

Örneğin desin ki:

*Dün gece yapılan ölçümlerde Ankara-İstanbul yolunun 430 kilometre değil, 43 kilometre olduğu tespit edilmiştir.

Devam etsin:

*Yaptığımız tespitlere göre, Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a yürürken 600 bin adım değil 60 bin adım atmıştır.

*Bizim belirlememize göre, Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a aslında 25 günde değil 2.5 günde yürümüştür.

Demek istediğim şu

Devlet yönetimi ciddi iştir…

İstanbul Valiliği’nin, “O meydanda bu kadar değil de şu kadar insan toplandı” diye açıklama yapmasının mantığı ne?

Bu açıklama, valiliğin mitingde aldığı güvenlik önlemlerinin mükemmelliğine gölge düşürdü.

Değer miydi?

Güzel bir mitingdi…

Kimsenin burnu kanamadı…

Huzur içinde yapıldı…

Şimdi bunlar değil, “175 bin” konuşuluyor.

Erdoğan'ı Maltepe mitingi

Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi

Ya diğerleri ne olacak?

Gazete ve televizyonlar “önemli haber” olarak geçiyor:

“KUMPASÇI HÂKİM VE SAVCILARIN 600 YIL HAPSİ İSTENDİ”…

İyi, güzel…

Kim ne yaptıysa çeksin.

Tamam da…

*O hâkim ve savcılara kumpas talimatını verenler…

*O hâkim ve savcılara zırhlı otomobil tahsis edenler…

*O hâkim ve savcıların heykellerini dikmeye kalkanlar…

*O hâkim ve savcıları gazete köşelerinde öve öve göklere çıkaranlar…

Ne olacak?

Onlara bir şey yok mu?

3 görüş

*”Hukukun olmadığı yerde adalet de olmaz.” Ord.Prof. Ali Fuat BAŞGİL

*”Hiçbir güç, hiçbir iktidar, kral dahi olsa adaletten üstün değildir.” Prusya Kralı Kral 2.FRIEDRICH

*”Maltepe’den anlaşılması gereken; Türkiye’de vatandaşın yeniden yargısına, askerine, polisine, öğretmenine güvenebileceği güçlü bir yapıya kavuşturulması talebidir.” Fikret BİLA-Gazeteci