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Erdoğan: Tarihi bir yürüyüş

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Erdoğan: Tarihi bir yürüyüş
CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: "Tarihi bir yürüyüş"

Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı bu yürüyüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu söyledi. Bu mesafede, bu yürüyüşün eşi benzeri olmadığını söyleyen Toprak, “69 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu, bu yürüyüşüyle tarihe geçti” dedi

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