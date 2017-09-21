Erdoğan Yılmaz KOTO’ya gerçekten aday mı?

Bülent Ekinci

Kendisiyle birçok defa görüştüm.

TÜMSİAD ve projelerini konuştuk. Bunun dışında her fırsatta sözü KOTO seçimlerine getirdim.

Aday olup olmadığını sordum.

Temkinli ve dikkatli cevaplar verdi. Adaylık sorusunun üzerine çok şey söyledi. Ama bir kere olsun “Ben adayım” ya da “Ben aday değilim” demedi.

“Genel merkezim aday ol derse olurum” dedi.

Aslına bakarsanız bu söz çok kritik bir söz…

Kocaeli Ticaret Odası başkan adayını TÜMSİAD Genel Merkezinin belirliyormuş gibi bir algı oluşturuyor.

Kocaeli Ticaret Odasını, Kocaeli’de ticaret yapanlar tarafından yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor.

Bugün, başkan adayı olmak için TÜMSİAD’ın izninin beklenmesi, gelecekte de oda çalışmaları sırasında TÜMSİAD’ın söz sahibi olması anlamına gelir ki , bu çok vahip bir durum olur.

Yani KOTO’yu cemaatten temizlerken, bir yandan başka bir kitleye mi yaklaştırıyoruz? Sorusu gelir akla..

Erdoğan Bey, TÜMSİAD’ Başkanı olarak çalışkan ve başarılı bir insan. Temsil ettiği misyonun müşterek menfaatlerini düşünen bir isim.

Ancak kendi kararını kendi vermeli ve tercihini yine kendisi belirlemeli.

Bunu da, “TÜMSİAD’ın iznini bekliyorum” demeden önce yapmalıydı.

Yaptı mı?

Yapmadı!

Hatta birkaç hafta önce kendisine TÜMSİAD Marmara Böle başkanlığı görevi de verildi.

Erdoğan Bey, harıl harıl çalışıyor. Kimine göre 6 komitede çalışıyor, kimine göre 11 komitede çalışıyor.

Sürekli kahvaltı davetleri düzenliyor.

Halen Necmi Bulut’un karşısında adayım demedi.

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10. komiteden yani dayanıklı tüketim malları komitesinden aday olan Erdoğan Yılmaz’ın karşısında İzmitli bir esnaf var. Hayatı Fethiye Caddesinde geçmiş Akın Doğan.

Doğan, şuan odanın meclis başkanlığını yürütüyor.

Akın Bey, seçim dönemi yaklaşınca üye ziyaret eden bir aday değil. Göreve geldiği günden itibaren üye ziyaretleri yaparak, esnafın çayını kahvesini içen bir isim.

Bu iki isim aynı komitede yarışacak.

Okan Oktay grubu ise bu komitede çalışma yapmıyor. Okan Oktay grubundan biriyle görüştüm ve kendilerine 10 komitede liste çıkartıp çıkartmadıklarını sordum.

“Hayır, çıkartmıyoruz” dedi.

“Neden” dedim

“Ee Akın var orada, neden çıkartalım ki. Biz zaten çarşıdan biri olsun istiyorduk. Akın varken yeni bir listeye ihtiyaç yok” dediler.

Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde;

1- TÜMSİAD Erdoğan Yılmaz’a yeni bir görev vererek kendisine, KOTO’da aday olma mı demek istedi?

2- Erdoğan Yılmaz, TÜMSİAD’tan, “olur” almadan aday olmayacağını söylerken bu yeni görevin, aday olmama adına mı kabul etti?

3- Tek komiteden, üstelik meclis başkanı Akın Doğan’ın komitesinden aday olma riskini gerçekten göze aldı mı?

4- Çalıştığı komiteler başarılı olsa bile kendi komiteden çıkamazsa bu çalışmanın ne amacı kalacak?

Sorularının kendimce cevabını verdiğimde, Erdoğan Yılmaz’ın adaylık düşüncesinin tam olgunlaşmadığı kanısına varıyorum.

Geçtiğimiz günlerde kendisine bu soruyu tekrar sormak istemiştim ancak telefonda yaptığımız konuşmada yine fırsat bulamadım.

Ama anlaşılan oda seçimlerinde en heyecanla takip edilen komite seçimi 10’uncu komite olacak. TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz, Akın Doğan ve çarşı esnafına karşı mücadele verirken, Akın Doğan’da, hem Erdoğan Yılmaz’a hem de TÜMSİAD Grubuna karşı mücadele verecek.

AK Parti İzmit’te yönetim nasıl şekillenecek

30 Eylül tarihinde AK Parti İzmit İlçenin olağan gelen kurulu yapılacak. Tek başkan adayı olan Hasan Ayaz, yönetimi şekillendirmek için, aday ilan edildiği günden beri çalışıyor.

Hem partili büyüklerine danışan, hem de gelen teklifleri değerlendiren Ayaz, genç ve dinamik bir ilçe teşkilatı kurmak istiyor.

7 yıldır Ali Korkmaz tarafından yönetilen AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı, oturmuş ayağı yere basan ve organize olabilen bir yapıya kavuştu.

Şimdi bu yapının korunması ve daha yukarılara taşınması için göreve talip olan Hasan Ayaz teşkilatını 2019 seçimlerine hazırlayacak.

ESKİ YÖNETİM NE YAPACAK

İzmit ilçenin hali hazırda 30 Eylülde görevi sona erecek olan Ali Korkmaz’ın ekibi, yeni dönemde muhtemelen ilçe yönetiminde olmak istemeyecek. Kulağıma gelenlere göre, yeni yönetime sonsuz destek verme kararı alan eski yönetim, Ali Korkmaz’ın muhtemel adaylığı için beyin takımı olacak. Korkmaz’ın seçim dönemini işleten ekip olarak görevlerine bu şekilde devam edecekler.

BAŞSİAD BNI organizasyonuyla sezonu açıyor

BAŞSİAD yine adından söz ettirecek, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Farklı meslek guruplarından farklı insanların iş bağlantısı yapmak için geldiği ve beyin fırtınası yaratacağı bu önemli organizasyon 30 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 da Wellborn Otel'de gerçekleşecek. Başsiad Başkanı Barış Arat organizasyon için şunları söyledi: "BNI,33 yılda 75 ülkede 217 bin üyeye ulaşmış, 14 Milyar Dolar da ticaret hacmi sağlamıştır. Kocaeli' li iş adamlarımız da network ağı oluşturmak istiyorlarsa eğer bu buluşmayı kaçırmasınlar.

Sayacı olmayan aboneye su faturası kesmişler

Derince Yenikent Mahallesi’nde oturan İhsan Bozdağ isimli vatandaşın başından hayli ilginç bir olay geçmiş. 5 ay boyunca oturmadığı evin su faturaları kesilmiş. Borçlar ödenmediği gerekçesiyle 13 Ağustos’ta su sayacı sökülmüş. Ancak 25 Ağustos’ta eve gelen görevliler olmayan su sayacına da 28 TL, su kullanım bedeli fatura kesilmiş. Evde olmadığı dönemde elektrik ve doğal gaz faturaları “0” olarak gelirken su faturalarının 25-28 TL arasında gelmesine tepki gösteren vatandaş, “Su sayacım yokken bile, olmayan sayaca fatura kesmişler” diyerek yapılan işlemin hesabını sordu.

KTO'da ilk adaylık açıklaması Recep Öztürk'den

Körfez Ticaret Odası başkan adayı Recep Öztürk, bugün resmi adaylık açıklamasını yapacak. Bir önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan ve Körfezde geniş bir kesim tarafından tanınan Recep Öztürk, aynı zamanda Türköz İnşaat’ında sahibi. Uzun bir süredir seçim çalışması yapan Recep Öztürk, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerle alakalı yarın saat 09.45’te Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan Türköz Düğün Salonu’nda KTO adaylığını