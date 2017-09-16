Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir özel televizyonda katıldığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili "Asker kadrosunda eksilme var. Bedelli askerlik şuan gündemimizde yok" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili gelen talepleri değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, “Bedelli askerlik şuan gündemimizde yok. Asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.” dedi.

DİSİPLİNDE ASKERLİĞİN FAYDALARI VAR

İşte Erdoğan’ın bedelli askerlikle ilgili o sözleri: “Üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Yapacağı 6 ay askerlik, gel yap. İnsan hayatını disiplinde askerliğin faydaları var. Normal süreçte de 11 ay falan. Bunlardan kaçınmada da ben fayda görmüyorum

“TEMENNİ EDERİM Kİ GÜNDEMDEN DÜŞER”

Ciddi bir ihtiyacımız var. Asker bir milletiz. Asker bir milletsek gereğini yapalım. Temenni ederim ki bunlar gündemden düşer. Biz yaptık. Ben 16 ay yedek subaylık yaptım” ifadelerini kullandı.



