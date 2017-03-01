Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği gün netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerinden birini de Kocaeli’de yapacak.

16 Nisan Referandum seçimleri öncesinde miting yapacağı iller arasına Kocaeli’yi de alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart Cuma günü ilimizde olacak. Mitingin yeri ve saatiyle ilgili net bir açıklama yapılmazken mitingin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda (Perşembe Pazarı) yapılacağı tahmin ediliyor.