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Erenkaya hakkında çıkan iddialara cevap verdi

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Erenkaya hakkında çıkan iddialara cevap verdi
CHP Hacıhasan Mahalle Temsilcisi Arda Başaran, delege seçimlerinde yaptığı açıklamayla şok bir iddia ortaya atmıştı. Başaran’ın CHP’li eski vekil Hikmet Erenkaya’nın üyeleri arayarak seçimde oy kullanılmamasını istediğini iddia etmişti.

Hakkında Hacıhasan mahalle temsilcisi Arda Başaran'ın "Erenkaya üyeleri tek tek arayıp oy kullanmayın" iddialarına cevap veren CHP’li eski vekil Hikmet Erenkaya,  "Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

 

İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Arda Başaran’ın iddialarını değerlendiren Hikmet Erenkaya, “Kesinlikle ben Hacıhasan Mahallesindeki üyeleri arayarak ‘Oy kullanmayın’ şeklinde bir beyanat vermedim. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Arda Başaran kardeşimize konuyla ilgili yanlış bilgi verilmiş olabilir” dedi.

 

BÜTÜNLÜK SAĞLANSIN İSTİYORUZ

Mahallede birlik sağlanması için çalıştıklarını kaydeden Erenkaya, “Biz Hacıhasan mahallesinin büyükleriyiz. Bütünlük sağlansın istiyoruz. Delege seçimlerinde de Arda Başaran’ı destekledik. Üyelere de bunu söyledik. Mahallede CHP için kim çalıştıysa Arda Başaran mahalle temsilcisi olarak bunu yakından gördü ve listeleri oluşturdu. Dediğim gibi biz Arda Başaran’ı destekledik. Mahalledeki yetki Arda Başaran’daydı. Ortada tek bir ortak amaç var. O da CHP’nin yüksek oy alması” açıklamasında bulundu.Selin BECER

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