Erhan Yılmaz: 2 milyona kulübü sadece 2.Lig’e çıkarmam…

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz düzenlediği basın toplantısında içini döktü. Genç başkan eski yönetimlere de hayli sitemliydi, ama çok da iddialı konuştu

ALLAH'IN HESABINI UNUTTULAR

Yılmaz'ın yaklaşık 1 buçuk saat süren basın toplantısındaki ifadelerinden satır başları: Üvey evlat muamelesi görsek de verdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarıyla takdir edilmeyi hak ediyoruz. Ellerini ovuşturup batmamızı bekleyenler Allah’ın hesabını unuttular. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama eski yönetimler kulübü halka doğru anlatamadılar. Bütçeyi doğru yönetemediler. Bunun nedeni işin içinden gelmemeleridir. Bu süreçte Birlikspor menajer kurbanı oldu.

5'TE 1'İNE

Şuana kadar 450 bin sponsorlardan, 815 bin lira Spor Toto'dan ve 300 bin lira da TFF’den tahsil ettik. 1.5 milyon lira gelirimize karşılık, 715 bin teknik adam ve futbolcu ödemesi, 430 bin prim ödemesi, 625 bin lira piyasa ödemesi ile vergi ve diğer harcamalar olmak üzere toplam 1 milyon 770 bin lira giderimiz oldu. Sezon sonuna kadar 4.5 milyon öngörülen giderimiz bulunmaktadır. Ancak geçen sezonun ilk devresinde kulübe sadece reklamdan 5 milyon lira olmak üzere toplam 9.5 milyon liralık kaynak aktarıldı.

KULÜBÜ SATMAYACAĞIM

Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok. Çok mecbur kalırsam belki destek olabilecek birini yanıma alabilirim. Ama önceliğim bu değil. Önceliğim 2-2.5 milyon gibi bir rakamı bularak üstümdeki eski borç yükünden kurtulmak. Geçmiş dönemin borcundan kurtulayım başka bir şey istemiyorum. Sonra bu kulüp kendi yağıyla kavrulur. Bu rakama kulübü çıkarmam, uçururum.

TUZLASPOR ÖRNEĞİ

Sahipsiz bırakılmamız vicdanen doğru değil. Bakın Tuzlaspor'a, bizden sonra cesaretlendiler ve futbolun içinden gelen önemli isimler kulübü aldı. Üstelik onların maddi desteğe de ihtiyacı yok. Buna karşın belediye başkanı ismi değiştirmemeleri şartıyla tesis yapma sözü verdi, lojistik destek vereceğini de söyledi. Kısacası sahiplendi. Bu yoldaki yalnızlığımı biliyorum.

KANDEMİR BENİ ÜZDÜ

Eski başkan, ağabeyim dediğim Fahrettin Kandemir "Kulüp öyle de böyle yürüyor" demiş. Bu lafına çok üzüldüm. Emeğe saygı gösterilmeli. Onun döneminde gelen paraların hesabı ortada. Sen yönetememişsin, halk seni sevmemiş. Biz, onların uzaklaştırdığı halkı kazanmak için de mücadele ediyoruz. Borçlu bırakılan kulübü aldık eski o dönemdeki borçlardan dolayı da transfer tahtamız kapalı. Erdem ÖVÜÇ