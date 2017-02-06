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Erhan Yılmaz: Futbolun adaleti yerini buldu

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Erhan Yılmaz: Futbolun adaleti yerini buldu
Kocaeli Birlikspor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Futbolun adaleti yerini buldu. İddiamızı sürdürüyoruz. Çok mutluyum” dedi. Yılmaz “Zor bir maç oldu. Fethiye 2.yarının lideriydi, 3’te 3 yapmıştı. Biz de 2 haftadır puan kaybediyorduk. Hak ettiğimiz oyunun karşılığını alamıyorduk. Sahada çok iyi mücadele vardı. Hep beraber büyük mutluluk yaşadık. Önümüzde Karagümrük maçı var. İddiamızı sürdürüyoruz. Çok mutluyum. Hepsinin yüreğine sağlık” dedi.

 

FATİH AKYEL: AKILLI OYNADIK

Güzel bir maçtan iyi oyunla 3 puan çıkarmayı bildiklerini belirten teknik direktör Fatih Akyel, “Fethiyespor iyi kurulmuş, fiziken iyi durumda bir takım. Zor deplasmandı. Ama akıllı ve temkinli oynayarak 3 puanı almayı bildik” dedi. Akyel, “Güzel bir galibiyet oldu. Fethiye deplasmanından 3 puanla dönmek bizim için önemliydi. Geçen hafta son dakika kaçırdığımız penaltıyla berabere kalmıştık. Burası zor bir deplasman. Burada iyi bir takım kurulmuş. Güzel bir maç oldu. Biz de çok akıllı, temkinli oynadık. İstediğimizi alarak dönüyoruz.Önemli olan kazanmaktı. 3 puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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