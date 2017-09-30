Erhan Yılmaz, kendine verilen cezaya sert çıktı!

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz sert çıktı: "Hak etmedim"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 28.09.2017 tarihli toplantısında Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz’a; Sarıyer müsabakasında hakeme yönelik olarak sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası verdi. Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz cezayla ilgili olarak yaptığı açıklamada bulunurken “Hak etmedim” dedi

TÜRK FUTBOLUNA HİZMET EDİYORUM

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: Çifte standartların yaşandığı bir düzende kimileri hakemlere küfür eder, kimileri hakemleri kilitler, kimileri soyunma odalarını basar. Ben ise 17,18,19 yaşındaki çocuklara ağabeylik yaparak, aslında Türk sporuna en büyük hizmeti veren bir kurumun başkanlığını yapıyorum. Ligin 5. haftasını geride bıraktık ve daha önceki karşılaşmalarımızda da maçın kaderini etkileyen hakem hatalarını yaşadık. Buna rağmen çıkıp hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmediğimi belirttim, daha dikkatli maç yönetmelerini ve hakem şanslarının da yanlarında olmalarını temenni eden açıklamalarda bulundum. Şu da bir gerçek ki maçlarımıza deneyimsiz hakemlerin atanması bizi ziyadesiyle üzmekte, tedirgin etmektedir.

KENDİMİZE HAKİM OLAMIYORUZ

Maçı etkileyen hatalar Sarıyer maçında da kendini gösterdi. Bizler de insanız. Büyük emekler, zorluklar ve mücadeleyle ayakta kalmaya çalışan bir kulübün bileşenleriyiz. Bir noktada bizler de duygusal refleks gösterebiliyoruz. Ülkemizde hakemlerle ilgili bunca şey yaşanıyorken saç baş yolduran hakem hatalarına karşı kendimi tutmayıp ‘Allah belanı versin’ dedim. Üstelik kulüp başkanlığı yaptığım zaman boyunca, ilk kez böyle bir durum yaşadım. Hakeme sinkaflı konuşanlar böyle ceza almazken bana verilen cezayı çok ağır bulduğumu söylemek istiyorum. Duygularımıza yenik düşebiliyor ve kendimize bazen hakim olamıyoruz. Hele ki bu sezon emeğin iliklerimize kadar işlediği, gencecik yüreklerin en çok destek görmesi, savunulması gerektiği bir zamanda 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını hak etmediğimi düşünüyorum. O çocukların bana ihtiyacı olduğunu herkes biliyor.

KARARI KINIYORUM

Bu kararı kınadığımı belirtip, paraya karşı onurun, emeğin savaşını verdiğimiz bir sezonda kalan 29 haftanın sonunda Allah’ın izniyle, alnımızın akıyla çıkıp gerekli cevabı vereceğimizi herkesin bilmesini isterim. Ben, yönetimim ve aslanlarımla beraber birlik ve bizlik duygusunu ve sistem bozukluğunu en iyi şekilde tüm Türkiye’ye göstereceğiz.