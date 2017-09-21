  • BIST 104.916
  • Altın 146,229
  • Dolar 3,5159
  • Euro 4,1816
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 30 °C

Erhan Yılmaz: Kupayı mı alacaktık!..

»
Erhan Yılmaz: Kupayı mı alacaktık!..
Penaltılar sonucu kupadan elenen Kocaeli Birlikspor’da Başkan Erhan Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, tüm futbolcuları ile gurur duyduğunu ifade etti

FUTBOLU BEĞENDİM

Yılmaz maçın ardından şu düşüncelere yer verdi: Ligde 3 maç oynadık, 2 haftadır penaltılardan gol yiyoruz. Çok yazık oldu. Ben çocuklar adına üzülüyorum. Bu oyunun karşısında kimsenin durma şansı yoktu. Çünkü sahada muazzam bir futbol vardı. 2-0’dan 2-2’ye döndü maç. Nasip olmadı. Ben çocukların gelişimine bakıyorum. Çocuklar çok üzgün. Onlara da söyledim. Ne yani kupayı mı alacağız.

 

HERKES GÖRDÜ

Hedefimiz kupa değil, çocuklara maç oynatıp onları tecrübelendirmek. Neler yapabildiğimizi herkes gördü. Ara ara düşüşler olması da normaldir çünkü 3 gün önce maç oynadılar. Yine iddia ediyorum; bu ilçe kazanacak, bu şehir kazanacak, kent futbolu kazanacak! Çok daha iyi yerlerde 41 numaralı forma giyerek bu kenti her yerde gururlandıracaklar. Bizi onurlandıracaklar.

 

TELAFİ EDECEĞİZ

Bölgesel Amatör Lig’in bütçesi bizden daha fazla. Bütün kulüpler için böyle olmalı; bir takıma aidiyet duygusu katmazsanız o takımdan hiçbir şey olmaz. Bugün içerde oyuncularımız ağlıyorsa burada aidiyet duygusu oluşmaya başladı. Bu da bizi zirveye çıkaracaktır. Ondan yana hiç şüphem yok. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bizim için hiçbir sorun yok. Rakibin kim olduğu fark etmez. İnşallah içerde Bucaspor maçıyla telafi ederiz”.

 

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı21 Eylül 2017 Perşembe 13:15
  • Dilovası yaraları sardı21 Eylül 2017 Perşembe 13:14
  • TFF'den Kocaeli Birlikspor'a ŞOK!21 Eylül 2017 Perşembe 10:36
  • Son söz Günaydın'ın!20 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
  • Mert Erçakır’ın durumu ne olacak?..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:46
  • Adnan Sak: Lig uzun bir maraton20 Eylül 2017 Çarşamba 13:45
  • Kandıra’da zor randevu20 Eylül 2017 Çarşamba 13:44
  • İşte bu maç izlenir!..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:43
  • Periler cumartesi Antalya’ya gidiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:42
  • Harbişspor finale hazırlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim