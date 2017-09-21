Erhan Yılmaz: Kupayı mı alacaktık!..

Penaltılar sonucu kupadan elenen Kocaeli Birlikspor’da Başkan Erhan Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, tüm futbolcuları ile gurur duyduğunu ifade etti

FUTBOLU BEĞENDİM

Yılmaz maçın ardından şu düşüncelere yer verdi: Ligde 3 maç oynadık, 2 haftadır penaltılardan gol yiyoruz. Çok yazık oldu. Ben çocuklar adına üzülüyorum. Bu oyunun karşısında kimsenin durma şansı yoktu. Çünkü sahada muazzam bir futbol vardı. 2-0’dan 2-2’ye döndü maç. Nasip olmadı. Ben çocukların gelişimine bakıyorum. Çocuklar çok üzgün. Onlara da söyledim. Ne yani kupayı mı alacağız.

HERKES GÖRDÜ

Hedefimiz kupa değil, çocuklara maç oynatıp onları tecrübelendirmek. Neler yapabildiğimizi herkes gördü. Ara ara düşüşler olması da normaldir çünkü 3 gün önce maç oynadılar. Yine iddia ediyorum; bu ilçe kazanacak, bu şehir kazanacak, kent futbolu kazanacak! Çok daha iyi yerlerde 41 numaralı forma giyerek bu kenti her yerde gururlandıracaklar. Bizi onurlandıracaklar.

TELAFİ EDECEĞİZ

Bölgesel Amatör Lig’in bütçesi bizden daha fazla. Bütün kulüpler için böyle olmalı; bir takıma aidiyet duygusu katmazsanız o takımdan hiçbir şey olmaz. Bugün içerde oyuncularımız ağlıyorsa burada aidiyet duygusu oluşmaya başladı. Bu da bizi zirveye çıkaracaktır. Ondan yana hiç şüphem yok. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bizim için hiçbir sorun yok. Rakibin kim olduğu fark etmez. İnşallah içerde Bucaspor maçıyla telafi ederiz”.