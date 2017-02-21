  • BIST 88.588
  • Altın 144,030
  • Dolar 3,6242
  • Euro 3,8372
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 4 °C

Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor

»
Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor
Bucaspor’a sahasında 2 puanı penaltıyla resmen hediye ettiklerini belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Yalnızları oynuyoruz. Ama yalnızlığımıza rağmen şampiyonluğu kentimize hediye edeceğiz. Lig bundan sonra başlıyor” dedi

RESMEN HEDİYE ETTİK…

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve beraberliği kendi bireysel hatalarına bağlayan Kocaeli BirliksporKulüp Başkanı Erhan Yılmaz, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaman daralıyor. Maalesef kendi kendimize yapıyoruz. Bu kadar basit goller yemememiz lazımdı. Üzgünüm. Bizden Bucaspor puan almadı. Kendi kendimize puan kaybettik. Puanı resmen hediye ettik. Şampiyonluğa oynayan takımların ne yapıp edip bu tür maçların üstesinden gelmesi gerekiyor. Oyunda pozisyon da vardı. İyi mücadele de vardı. Penaltıyla dabir nevi kendi kalemize golü atmış olduk. Maçın beraberlikle bitmesini sağladık. Ama ben inanıyorum. Hedefimize eninde sonunda, bir şekilde ulaşacağız” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel’de 2 bin 650 öğrenci testten geçti21 Şubat 2017 Salı 08:48
  • Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken21 Şubat 2017 Salı 08:46
  • Akyel: Bireysel hatalar yaptık21 Şubat 2017 Salı 08:45
  • Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor21 Şubat 2017 Salı 08:43
  • CHP'li Onat, Türkiye 1.'si oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:51
  • Şampiyona selam…20 Şubat 2017 Pazartesi 11:01
  • 3 puan alırken 1 puanla geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:59
  • Aman Melo!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:58
  • Galibiyet güzel, ama!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:56
  • Gölcük, harikasın!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim