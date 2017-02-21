Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor

Bucaspor’a sahasında 2 puanı penaltıyla resmen hediye ettiklerini belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Yalnızları oynuyoruz. Ama yalnızlığımıza rağmen şampiyonluğu kentimize hediye edeceğiz. Lig bundan sonra başlıyor” dedi

RESMEN HEDİYE ETTİK…

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve beraberliği kendi bireysel hatalarına bağlayan Kocaeli BirliksporKulüp Başkanı Erhan Yılmaz, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaman daralıyor. Maalesef kendi kendimize yapıyoruz. Bu kadar basit goller yemememiz lazımdı. Üzgünüm. Bizden Bucaspor puan almadı. Kendi kendimize puan kaybettik. Puanı resmen hediye ettik. Şampiyonluğa oynayan takımların ne yapıp edip bu tür maçların üstesinden gelmesi gerekiyor. Oyunda pozisyon da vardı. İyi mücadele de vardı. Penaltıyla dabir nevi kendi kalemize golü atmış olduk. Maçın beraberlikle bitmesini sağladık. Ama ben inanıyorum. Hedefimize eninde sonunda, bir şekilde ulaşacağız” dedi.