Erhan Yılmaz’dan “AKADEMİ”isyanı

TFF’nin 2. ve 3. Liglerde Akademi Ligi’ni kaldırmasının ardından kulüp başkanı veryansın etti

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, TFF’nin 2. ve 3.Ligleri kapsayan ve “skandal” olarak nitelendirilen Gelişim Ligleri’nin kaldırılmasıyla ilgili tepkisini dile getirdi. Almanya örneğinden yola çıkarak Türkiye’deki durumu özetleyen ve Almanya’da yetişen Türk sporcuların dünya sıralamasına girdiğinin altını çizen başkan Yılmaz şu sözleri kaydetti….

ALMANYA’DAKİ TÜRKLER

5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan, Almanya'nın ve dünyanın en iyi ilk 10 futbolcusu arasında gösterilen Mesut, İlkay, Hakan ve Emrecan yetişiyor. 80 milyonluk Türkiye’mde ise Süper Lig kulüplerinde elle tutulur yerli oyuncu bile bulamıyoruz. O sınırlamada olmasa ligimiz komple yabancı oyuncularla dolar. En iyi oyuncumuz şu bile diyemiyoruz.

YETKİSİ OLANIN BİLGİSİ YOK

5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da en iyi futbolcular Türk olabiliyorsa Türkiye'de neden bu olmuyor? Çünkü Türkiye’de istisnalar haricinde bilgili olanların yetkisi yok, yetkili olanlarında bilgisi yok.Oysa sporu bu kadar çok seven bir cumhurbaşkanına sahipken ve 2023, 2051, 2073 hedefleri arasında sanmıyorum ki spor anlamında hedeflerimiz olmasın!..

SİSTEMİNDEĞİŞMESİ GEREK

Anlatmaktan bıkmayacağız. Doğruları söylemekten üşenmeyeceğiz.Elbet birgün birileri bu sesi, algıyı duyacak.Tabi çoğalmamız gerekiyor.Sistemin değişmesinin gerektiğini anlayacak.Benlik duyguları ile hareket edip “Ben yaptım.Ben ettim” yaklaşımı oldukça ve vizyon sahibi, ileri görüşlü olunmadıkça, bu işi bilen, anlayan ve gerçekten ülkesi, milleti için bu işe menfaatsiz gönül vermiş insanlar gelmedikçe düzelmez.

TESİSLEŞMEYLE ÜRETİYOR

Araştırın; Bayern Münih’in alt yapısı ve a takımına devlet desteği ile beraber yaptırdığı tesisi veya Redbull Salzburg’un aynı şekilde kurduğu tesisi inceleyin. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Her biri en kötü 150-300 dönüm üzerinde sadece alt yapıya ayırdıkları saha sayıları 6-7’yi geçiyor. Okulundan havuzuna, sosyal alanlardan pedagoglarına kadar var. Spor akademilerinde yok yok. Kulüplerin yaşaması için her türlü eylem, olanak, sistem var ve bu kulüpler en iyisi olmak için rekabet ediyorlar.Tesisleşmeyle sürekli üretiyorlar.

SKANDAL BİR KARARDIR…

Dönelim bize. İstisna bir kaç kulüp haricinde altyapılar rezil durumda. Bir amatör sahada 5 farklı takımın idman yapması, eğitimden geri kalma, göçebe sahalarda antrenman saati ayarlama gibi çoğaltabileceğimiz onlarca olumsuzluk mevcut. Şimdi de gerekçesi nedir bilmiyorum; PTT ve Süper Lig’in astronomik gelirlerini göz önüne aldığınızda; TFF’nin 3.ve 2. Liglerin altyapı Akademi Ligleri’ni kaldırması skandal bir karardır.

SONRA “OYUNCU ÇIKMIYOR”!

Hem gelirden kısacak, hem alt yapısını yok edeceksiniz, sonra da “Bizden oyuncu çıkmıyor” diyeceksiniz. Bu kulüpler alt yapıları sayesinde ayakta duruyor. Sistemin umursamaz tavrı böyle sürdükçe -kim üstüne alıyorsa alsın- bir yüzyıl daha geçse, biz bu kadar yeteneğin olduğu bir ülkede birçok sporcumuzu kaybetmeye devam edeceğiz.Sporcularımız, velilerimize ve sporcu adayı velilerimize bu sistemin doğru olmadığını, doğru sistemin nasıl işlediğini kısada olsa özetledim.Sizlerde biliyorsunuz,sizlerde sesinizi çıkarmalısınız.