Eriktğin kilosu şok etti

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde örtü altına alınan erik bahçesinde erikler meyve verdi

Bir hafta sonra yapılacak olan hasatta erikler 100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 liradan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderilecek. Ziraat Mühendisi Özhan Gündüz, “Türkiye genelinde ilk turfanda can erik burada çıkıyor. Bu nedenle de aş erip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar” dedi.