Hakan Yağcıoğlu

İzmit Belediyespor bayan Basketbol takımı antrenörü Erkan Metin, gerçekten de önemli bir misyon üstlendi…

Tamam para vardı…

Sıradan bir takım olmazdı…

Transferler de yapıldı…

Ama ilk dörde oynayan bir takımı idare etmek de zordur…

Genç ve dinamik antrenör, İzmit Belediyespor gibi sürekli gözlerin üzerinde olduğu takımda bana göre önemli ilere imza attı ve atmaya devam ediyor…

Zaman zaman çok şaşırtıcı takımlara takılmalar yaşasa da, takımını tam randımanla ve emin adımlarla ilk dörde, final four’a, yani Bilyoner Basketbol Ligi eşiğine kadar götürecek gözüküyor…

Bazen başarı sadece parayla gelmez…

Çok paranın olduğu yerde dert de olur…

İşte Fenerbahçe…

Beşiktaş…

Galatasaray…

Hiç umulmadık takımlar gelip puanları alıp, gidebiliyorlar…

Önemli olan maratonun sonunda gülmektir…

Böylesine göz önünde bir takımda görev yapan ve benim ilkokul arkadaşım Erkan Metin’in kardeşi olan Ersan Metin hocaya tebrikler…

Ama henüz iş bitmedi...

Yolun başındasın hocam…