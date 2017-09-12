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Erkan Nigiz son yolculuğuna uğurlandı

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Erkan Nigiz son yolculuğuna uğurlandı
Kentimizin eski gazetecilerinden olan ve uzun yıllar mücadele ettiği şeker hastalığına yenik düşen 75 yaşındaki Erkan Nigiz son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar mücadele ettiği şeker hastalığına yenik düşen gazetimiz eski genel yayın yönetmenlerinden ve eski köşe yazarlarından olan Gazeteci Erkan Nigiz (75) uzun yıllardır mücadee ettiği şeker hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Nigiz’in cenazesi Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Turgut Mahallesinde ikamet eden Nigiz, Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gazeteci Erkan Nigiz'in cenazesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda basın camiasından isim katıldı. Nuri AKÇAHARMAN

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