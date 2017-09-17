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Erkan Nigiz’e saygı…

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Mustafa Küpçü

Ölüm, sevdiğimiz ve saydığımız insanları bir bir koparıyor bizden.

Hepimiz biliyoruz ki; ölüm, tüm canlılar için er ya da geç kaçınılmaz bir son. Bir gün biz de veda edeceğiz sevdiklerimize.

Ama her yitirdiğimiz dost, arkadaş ya da akraba yüreğimizde bir acı bırakarak gidiyor.

İki sevgili arkadaşım, aile kökleri bu kentte olan sevgili Erdoğan Nas ve ilkokul sınıf arkadaşım Mehmet Seymenbaşı’dan sonra şimdi de bu kentin bir başka değerli insanı, gazeteci Erkan Nigiz’i yitirdik.

Erkan ağabeyi 1970 sonrası tanıdım.

Zamanla “ağabey-kardeş” ilişkisine ulaştık. Ben O’nu hep saydım, o da beni kardeşi gibi sevdi. Kocaeli Gazetesi’nde birlikte çalıştık. Bu gazetede bir dönem Genel Yayın Yönetmeni olmamı o sağladı. Birlikte, gazetecilik adına güzel işler yaptığımıza inanıyorum.

Erkan Ağabey, iyi bir gazeteci olmanın yanı sıra, örnek bir aile babasıydı. Ailesine bağlılığı örnekti bizim için.

Değerli büyüğümüz Şakir Balkı’ya büyük saygı gösterirdi. Şakir Bey de bu saygıyı hak eden bir insandı.

Erkan Ağabey’in tek düşmanı “şeker hastalığı” idi. Çok sigara içerdi. Bu yüzden sık sık Şakir Bey’in azarına maruz kalırdı.

Bir gazeteci olarak başarılı, bir insan ve dost olarak örnek kişiydi Erkan Ağabey.

Ne yazık ki, bedensel olarak onu yitirdik. Geriye, eserleri kaldı. Yazdıkları, anıları, fotoğrafları.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne bir iş düşüyor.

Dünden bu güne “Kocaeli’de Basın Mensupları” adlı bir albüm çıkarmak. Yitirdiğimiz insanları tanıyan, birlikte çalışan insanların anılarıyla süslenen yaşam öyküleriyle, basın emekçilerimizi ölümsüzlüğe taşımalıyız.

Başın sağ olsun Kocaeli.

Nur içinde yat Erkan Ağabey.

 

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