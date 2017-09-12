Erkan Nigiz’in ardından

M.Tanzer Ünal

Hani her mesleğin simge isimleri vardır ya, Erkan Nigiz de gazeteciliğin simge isimlerinden biriydi.

İyi bir gazeteciydi…

Dürüst bir gazeteciydi…

Rafine bir insandı…

Haberin ne olduğunu bilir, habere değerini verirdi.

Meslek ilkelerine uyar, asla çizgisini değiştirmezdi.

Hürsöz’de başlamıştı gazeteciliğe.

Uzun yıllar Hürriyet Haber Ajansı’nın Kocaeli temsilciliğini yaptı.

Bir süre gazetemizde de genel yayın yönetmeliği ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu.

Tek eksiği, sağlığına yeterince dikkat etmemesiydi.

Hep inadına yaşadı.

İnadına sigara içti.

İnadına bazı yeme-içme alışkanlıklarını bırakmadı.

En büyük sıkıntısı “şeker” idi, şekerle inatlaştı, sonunda şekere yenildi.

Allah rahmet eylesin!

Eşinin, çocuklarının, akraba ve dostlarının acısını paylaşıyorum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bugün bu konsere gidin, kulağınızın pası silinsin

*******

Size bir konser haberi vereceğim.

Konser, Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası’nın…

Oda’nın fuar içindeki sosyal tesislerinde, bugün saat 19’da…

Fırsat yaratın, bu konsere gidin, kulaklarınızın pası silinsin.

Şaka maka, Oda Orkestrası’nın kurulmasından buyana 10 yıl geçmiş.

Başkan Ayhan Zeytinoğlu’nun hizmet yılına eşit…

Göreve geldiğinde ilk uygulamaya koyduğu projelerden biriydi Oda Orkestrası.

Sloganı, “Üretimin Ritmi”…

Amacı, toplumu müzikle buluşturmak!

Klasik eserlerin yanı sıra Türk ezgilerini harmanlayıp seslendiren orkestrayı Şef Özgür Günay yönetiyor.

Solist, Tuğçem Kar…

Giriş ücretsiz, davetiye gerekmiyor.

Müzikseverseniz, canınız açık havada müzik dinlemek istiyorsa, zaman ayırın Sanayi Odası Oda Orkestrası’nın konserine gidin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milli Eğitim Müdürü’nden cevap bekleyen sorular

*******

Dün bir okurum aradı.

Uzun yıllar siyasetle de uğraşmış değerli bir hemşerimiz…

Şikâyeti, öğrenci kayıtlarındaki haksızlıklarla ilgili.

Okul ismi de verdi.

İzmit Elginkan Vakfı okulları…

Bir çocuğu o okuldan mezun olmuş, diğer çocuğunu kayda götürmüş, şu şu evrakları getireceksin aksi takdirde kayıt yapamayız demişler.

Mezun olan çocuğundan söz etmiş, yine de anlatamamış.

İlla ki ikametgâh senedi diye tutturmuşlar.

Okurum, bir çocuğu orada okuduğundan okulun durumunu çok iyi biliyor ve Milli Eğitim Müdürü’ne bir soru soruyor.

Soru şu:

“Okullar açılınca gidin bakın her gün Elginkan okullarının önünden onlarca servis kalkar. Bu servisler Kocaeli’nin değişik ilçelerinedir. Madem Elginkan okulları sadece çevrede oturan ailelerin çocuklarını okula kabul ediyor da bu servisler nerelere öğrenci taşıyor?”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İkinci milli içeceğimiz

********

Birinci milli içeceğimiz, ayran.

İkincisini de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ilan etti.

Üzüm suyu…

Manisa’ya gitmiş, kebabın yanında üzüm suyu ikram edilmiş, pek beğenmiş, “Üzüm suyu bizim ikinci milli içeceğimiz olsun” demiş.

Bence de uygun.

Ancak “espriye” açık…

Biliyorsunuz, üzüm suyu taze ise “üzüm suyu”dur.

Bekletirsen, “şarap” olur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avrupa’nın bizden farkı

*******

Şunu kabul edelim…

Avrupa ülkeleri hem ekonomik, hem politik, hem sosyal yönden bizden ileride!

Eğitimde ileride…

Bilimde ileride…

Haliyle teknolojide ve üretimde ileride…

Onlar gerçek demokrasiyi yaşıyorlar…

Biz “demokrasi orta oyunu”nu oynuyoruz veya izliyoruz.

Peki, Batı ülkelerinin gelişmesindeki “temel değerler” ne?

*Demokrasi, insan hakları, bireyin özgürlüğü.

*Gerçek anlamda hukuk devleti.

*Din ve vicdan özgürlüğü.

*Temel haklar, düşünce ve fikir özgürlüğü.

*Anayasa ve yasaların tam olarak uygulanması.

*Basın ve iletişim özgürlüğü.

*Birlikte yaşamanın birleştirici ve bağlayıcı değerler sistemi. Devlete sahip çıkma…

Şimdi bazılarınız diyecek ki, “Ne olmuş yani, bunlar bizde de var.”

Tek tek bakın bakalım, var mı?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 görüş

*******

*”Devletin hazinesi hukuk ve adalettir.” KONFÜÇYÜS

*”Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.” MONTAİGNE