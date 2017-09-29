Erkeklere yatırım!

İlimizin ilk ve en başarılı cimnastik kulübü olarak faaliyet gösteren Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, yeni oluşturduğu erkek cimnastik takımlarına yatırımlar yapmaya devam ediyor

Kulüp, ara dönemlerde velilerini, antrenörlerini ve sporcularını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi seminerler düzenliyor. Kulübünün genç Başkanı Tolga Havuç’un, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile görüşmesiyle birlikte antrenörlerin bilgi paylaşımını güçlendiren adımlardan sonra önemli bir proje daha hayata geçti.

VİNSAN’DA ÇALIŞIYORLAR…

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından Kocaeli sporuna kazandırılan Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olan Vinsan Spor Tesisleri’nde, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ve Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün erkek sporcularının, antrenörleri ve velilerinin katılımıyla uzman editör ve yaşam koçu Biricik Nuray tarafından önemli bir seminer düzenlendi. Sunumda kulübün başarılı antrenörü Bolulu eski milli cimnastikçi Ersin Şafak moderatör olarak görev yaptı.

GÜNLÜK PLANLAMAYI ÇIKARDI…

Seminerde konuşan yaşam koçu Biricik Nuray; çocukların sporda daha verimli çalışmak için geldiği süreci değerlendirerek günlük planlama çıkardı. Ayrıca meditasyon yaparak sporculardaki eksiklikleri dile getirdi. Sonuç olarak, sporcuların hayal güçlerini çalıştıramadıklarını, okul zamanlarından dolayı aktivite yapamadıklarını söyleyerek, bu eksiklikleri gidermek için grup olarak daha fazla vakit geçirilmesinden söz etti. Grup olarak sinemaya gidilmesi, tiyatroya gidilmesi, antrenmanlara oyun ile başlamalarını tavsiye etti.