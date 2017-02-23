Erklerin ayrılığı ilkesi

Feridun Güray

Her ihtilalde, ihtilal kalkışmalarında, olağanüstü hal ortamında insanlar çoğu zaman haklı nedenlerle, bazen de haksız ithamlarla tutuklanır veya işlerine son verilir. 1960 ihtilalinde 147 profesör işten uzaklaştırılmıştı. Hayat normale dönünce görevlerine iade edildiler. 1980 ihtilalinde de böyle tasarruflar oldu. Şimdi de olağanüstü hal var. Hain FETÖ teşkilatıyla alakası olmayan bazı kimseler, özellikle öğretim görevlileri üniversitelerden uzaklaştırılmaktadır. Söz gelimi Profesör Süheyl Batum bildiğimiz kadarı ile sosyal demokrat, FETÖ ve benzeri aşırı akımların karşısında olmasına rağmen oda kapı dışarı edildi. FETÖ'nün devletin içinde at oynattığı zamanlarda birçok değerli subay ve kamu görevlisi de uydurma delillerle hücrelerde kaldılar. Çünkü tarafsız, vicdanlı, adil ve bağımsız Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yoktu. Bağımsız yargı hayata geçirilmedikçe, hakimleri güvence altına almadıkça bu acıların sonu gelmez. Yani kuvvetler ayrılığı hava kadar, su kadar elzemdir.

1960 ihtilalin de siyasi tutukluların başında görevli teğmen olarak bulunuyordum. Bir gece 35 kadar Kasımpaşalı getirildi. Suçları Ahırkapı'dan tünel açıp Yassı Ada de yatan Menderesi kurtarmaya teşebbüs. Bir gecede Beyoğlu'ndaki bütün bar sahipleri getirildi, suçları Menderes'i kurtarmak için yeraltı faaliyetinde bulunmak. İş vermedikleri bir konsumatris kızmış ve hepsini ihbar etmiş. Bu insanlar dertlerini anlatana kadar aylar geçti. Daha trajik olanları da var ama uzatmayalım. Her işin başı tarafsız ve bağımsız yargıdır. O ihtilalden önce hakimleri bir gecede oradan oraya süren üst yetkililerden birisi hapse girip çıkınca, bana Müfettiş Hakim olduğum için hakimleri aman üzmeyin onlar çok önemli ve saygın kişilerdir demişti. Bende cevaben, siz Genel Müdürken onları neden sürdünüz diye sordum. Cevabı, ''Ben onların büyüklüğünü hapse girince anladım'' dedi. Yargının bağımsızlığını, hakimin tarafsızlığını hapse düşmeden anlamak gerekir.

İngiltere'de 1215 yılında, yani Osmanlı Devleti kurulmadan önce (1299), Kral John yetkilerini kısıtlayan, parlamenter sistemin oluşmasını sağlayan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) sözleşmesini imzalamıştır. Özet olarak ''Hukuk içinde olmanın kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğu'' kuralı hayata geçiriliyordu. Krala karşı senede imza koyanlar Papa III. İnnocente ve Baronlardı. Böylece kralı yetkileri sınırlandırıldı ve hukuk içine alındı. O zamanlar için çok büyük devrim sayılan halkın onayı olmadan vergi alınmayacak, mahkemeler halka açık yapılacak, delilsiz ve haksız tutuklama ve sürgün yapılmayacak, askere alma nizama bağlanacak şeklinde ki kısa anlatımı bile bize ders olacak niteliktedir. 1688 yılında da Haklar Bildirgesi (Bill Of Right) ile yüzyılların deneyimi sonucu oluşturulan içtihatların temel ilkelerine siyasilerin iradenin aykırı davranamayacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gelenekleri ve sağduyuları çok kuvvetli olan İngiltere’ de herhangi bir yazılı Anayasa yoktur. Hakimler bağımsızlık, ücret konularında ve ceza uygulamalarında sonsuz bir yetkiye sahiptirler.

Fransa'da Mostesquieu (1738-1794) yirmi yılda tamamladığı Kanunların Ruhu adlı eseri ile kuvvetler ayrılığı ilkesini ortaya koymuş, yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasının önemini vurgulamıştır. O, az bilmek için çok okumak gerekir demişti. Onu örnek alan büyük İtalyan hukukçusu Beccarıa, ( 1738-1794) Suçlar ve Cezalar adlı eserinde (1764), okusalardı onlardan korkum olmazdı, beni anlarlardı, diyor. Bizim Kutsal kitabımız ne emrediyor, neyle başlıyor 'Oku'. Okumayıp ta ahkam kesenler, yolları adliyede bitince bağımsız adaletin ne olduğunu anlayanlar için ben ne söyleyebilirim ki? Onlar 1215 yılında kıralın eylemlerini hukuka bağlamış, bizde padişahlar 1923 yılına kadar istediğini asar, istediğini keserdi. Aradaki fark bu. Suyu tersine akıtmak mümkün değildir.

Bana, evet-hayırı soranlara, yani az bilen olarak çok bilenlere cevabım; ''okursanız anlarsınız'' olacaktır.