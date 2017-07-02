Ersel ve Serkan Erzurum’da

15 Temmuz’da sona erecek olan Short Track (Sürat Pateni) Milli Takım kampına katılan Ersel Argun ve Serkan Sarıtaş, kampın ardından Milli Takım kadrosunda yer alacağına inanıyor.

Antrenörlük yapan ve aynı zamanda Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun’un oğlu Ersel ile yeğeni Serkan, Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edecek. Kanada’da çalışmalarına devam eden Ersel, Değirmendere Gençlik ve Spor Kulübü, Serkan ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına yarışıyor.