  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 33 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Ersel ve Serkan Erzurum’da

»
Ersel ve Serkan Erzurum’da
15 Temmuz’da sona erecek olan Short Track (Sürat Pateni) Milli Takım kampına katılan Ersel Argun ve Serkan Sarıtaş, kampın ardından Milli Takım kadrosunda yer alacağına inanıyor.

Antrenörlük yapan ve aynı zamanda Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun’un oğlu Ersel ile yeğeni Serkan, Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edecek. Kanada’da çalışmalarına devam eden Ersel, Değirmendere Gençlik ve Spor Kulübü, Serkan ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına yarışıyor. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakır: Yürüyüş hak ama provokasyona gelinmemeli02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Böyle imam her camiye lazım02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Turbo İsmail’den çocuklara nasihat02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Kullar Stadı hazır02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Sen rahat uyu Ali amca!02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • İşte Kullarspor’un yeni yönetimi02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Bu adamın Kullar’a heykelini dikin!02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • İzmit GB’li Yağız il karmasında02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Yiğit ve Enes Nevşehir’e gitti02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Her şey genç nesil için!02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim