Ersin İlhan, İzmir’den altın ile döndü

İzmir'de yapılan Naili Moran Yaş Grupları Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ilimiz sporcusu 15 yaşındaki Ersin İlhan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı

Sporcuya madalyasını Abdil Ceylan takdim etti. Ersin, geçen yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmamıştı. Ceylan “Benim için gurur dolu bir andı. Ersin’i tebrik ediyor, onun bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.