Ersoy’dan Ayaz’a ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Eğitim Sekreteri İbrahim Özkaraaslan ile birlikte Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı makamında ziyaret ederek, çalışanlar ve iş yaşamı ile ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Ziyarette konuşan Ersoy,”Başkanımız Hüseyin Ayaz, çalışanlara ve sendikamıza verdiği değer, iş barışı ve huzurunun işyerlerinde en yüksek şekilde tezahür etmesi ile ilgili gösterdiği çabadan dolayı kendisine şahsım ve çalışan üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ayaz da ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, “Çalışanlarımız bizim için önemli ve değerlidir, onların memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur” dedi.