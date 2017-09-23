Ertan Demirhan: Hepimizin takımı

Başiskele Doğantepespor’da 8 yıldır kulüp başkanlığı yapan ve 2. Küme’de aldığı kulübü Bölgesel Amatör Lig’e kadar çıkaran İşadamı Ertan Demirhan, tüm Başiskele’yi ve Kocaeli halkını İstanbul Beylikdüzü maçına davet etti.

İYİ BİR MAÇ OLACAK

Demirhan, herkesin sahiplenmesi gereken bir kulüp olduklarının altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi: Evet, tarihi bir maça çıkıyoruz. Başiskele Doğantepe, Bölgesel Amatör Lig’deki ilk heyecanını yaşayacak. Rakibimiz İstanbul Beylikdüzü. Rakibimize misafirperverliğimizi göstereceğiz. Onlar da yatırım yaptı ve 3. Lig’e çıkmak istiyor. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum.

BAŞIMIZ DİK ÇIKACAĞIZ

Kocaeli’yi temsil ediyoruz. İlçemiz Başiskele’nin adını en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Yeniköylü, Kullarlı, Yuvacıklı, Bahçecikli, kısacası ilçemizdeki herkesin bizi sahiplenmesini istiyoruz. Tüm Kocaeli halkını maçımıza davet ediyoruz. Şehrimize, 7 yıldızlı Başiskele’mize yakışan bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bir birinden zorlu maçlar oynayacağız ve inanıyorum ki her maç sahadan başımız dik ayrılacağız. Erdem ÖVÜÇ