  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 22 °C

Ertan Demirhan: Hepimizin takımı

»
Ertan Demirhan: Hepimizin takımı
Başiskele Doğantepespor’da 8 yıldır kulüp başkanlığı yapan ve 2. Küme’de aldığı kulübü Bölgesel Amatör Lig’e kadar çıkaran İşadamı Ertan Demirhan, tüm Başiskele’yi ve Kocaeli halkını İstanbul Beylikdüzü maçına davet etti.

İYİ BİR MAÇ OLACAK

Demirhan, herkesin sahiplenmesi gereken bir kulüp olduklarının altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi: Evet, tarihi bir maça çıkıyoruz. Başiskele Doğantepe, Bölgesel Amatör Lig’deki ilk heyecanını yaşayacak. Rakibimiz İstanbul Beylikdüzü. Rakibimize misafirperverliğimizi göstereceğiz. Onlar da yatırım yaptı ve 3. Lig’e çıkmak istiyor. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum.

 

BAŞIMIZ DİK ÇIKACAĞIZ

Kocaeli’yi temsil ediyoruz. İlçemiz Başiskele’nin adını en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Yeniköylü, Kullarlı, Yuvacıklı, Bahçecikli, kısacası ilçemizdeki herkesin bizi sahiplenmesini istiyoruz. Tüm Kocaeli halkını maçımıza davet ediyoruz. Şehrimize, 7 yıldızlı Başiskele’mize yakışan bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bir birinden zorlu maçlar oynayacağız ve inanıyorum ki her maç sahadan başımız dik ayrılacağız. Erdem ÖVÜÇ 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertan Demirhan: Hepimizin takımı23 Eylül 2017 Cumartesi 15:05
  • BAL gibi bir sezon olsun!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:04
  • Haydi Usta’m!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Süper A’da zor randevular23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
  • 23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar22 Eylül 2017 Cuma 23:23
  • Darıca’nın işi zor olmayacak22 Eylül 2017 Cuma 22:22
  • Gölcükspor, Pazar’da!22 Eylül 2017 Cuma 21:21
  • Birlikspor’un rakibi Bucaspor22 Eylül 2017 Cuma 20:00
  • Yiğit Alp Altınordu’da!22 Eylül 2017 Cuma 19:00
  • Enver Güler: O stat dolacak!22 Eylül 2017 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim