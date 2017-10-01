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Ertorun: Biz de göreve hazırız

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Ertorun: Biz de göreve hazırız
Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı Okan Ertorun, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma sert tepki gösterdi.

Konu hakkında açıklama yapan il başkanı Ertorun, sözde referandumun Irak, Türkiye ve İran'ın bekasına yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi ve konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

 

“GÖREVE HAZIRIZ”

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı Kerkük, Musul ve tüm Türkmen kardeşlerimize destek için 5 bin gönüllü ülkücünün hazır olduğu açıklaması bizleri mutlu etmiştir. Milletimize ve devletimize yönelen, vatanımızı tehdit eden her türlü şer güçle mücadele etmek ve şehitlik için göreve bizler de hazırız. Bu durumu vatan ve millet için görev olarak biliyoruz.”

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