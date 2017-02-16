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Ertunç Baykal vefat etti

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Ertunç Baykal vefat etti
Atıf Ural döneminde Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten ve kentimizde geniş bir çevre tarafından tanınan Ertunç Baykal vefat etti.

Halen İstanbul Arel Üniversitesi’nde görev yapan 71 yaşındaki Baykal aynı zamanda Macaristan Onur Nişanı sahibiydi. Evli ve 3 çocuk babası Ertunç bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İstanbul’da oturan Baykal yarın 7 Ocak Cuma” öğleyin İzmit Fevziye’de kılınacak olan namazın ardında Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Yorumlar
Aykut YURDDAŞ
16 Şubat 2017 Perşembe 14:28
14:28
Beli bir süre Üniversitede çalışmıştım. Mekanı cennet olsun. Ailesine allah sabırlar versin :(
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