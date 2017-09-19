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Ertunçlardan Hindistan’ın Renkleri

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Ertunçlardan Hindistan’ın Renkleri
Fotoğraf sanatçıları Faruk ve Füsun Ertunç’un sergisi fotoğraf severleri buluşturdu

Fotoğraf sanatçıları Faruk ve Füsun Ertunç’un sergisi fotoğraf severleri buluşturdu. Kocaeli’nin ünü dünyaya yayılmış fotoğraf sanatçılarından Mimar Faruk Ertunç ve eşi Füsun Ertunç’un 2 yıl önce Hindistan gezisinde çektikleri fotoğraflardan oluşan Hindistan’ın Renkleri isimli sergisi Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde açıldı.Açılışa Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, İzmit Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

 

SERGİ 28 EYLÜL’E GEZİLE BİLECEK

Faruk ve Füsun Ertunç çifti, 2 yıl önce Hindistan’a giderek oradaki insanların yaşamını fotoğrafladı. Toplam 50 fotoğraftan oluşan sergi 28 Eylül tarihine kadar açık kalacak. Sanatçı çift daha önce de Afrika’da yaşayan insanların hayatını fotoğraflamış ve daha önce sergilemişti. Sergiyi oluşturan fotoğraflar Hindistan halkının gerek yaşadıkları mekanlar, gerek kıyafetleri ve takılarıyla renkli dünyasını gözler önüne seriyor. Kocaeli’nin yetiştirdiği müzisyenlerden Mert Sela sergi açılışı öncesi ve devamında çaldığı klasik müzik ve Latin müziği ezgileriyle fotoğraf sergisini izlemeye gelen davetlilere güzel dakikalar yaşattı.

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