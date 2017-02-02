Erzin’e ofans ağırlık kadro

Pazar günü deplasmanda Erzin Belediyespor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları tamamlanıyor.

Bugün çift kale maç yapan Yeşil Siyahlıların, Erzin karşısında da 4-5-1 sitemi ile sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.

YARIN KAMPA GİRİYORLAR

Kocaelispor, Erzin maçı için son hazırlıklar tamamlandı. Yeşil Siyahlılar dün de Vin-San Tesisleri’nde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde teknik adam Metin Yıldız futbolcularla kısa bir süre konuştu. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Tempo arttırıcı koşuların ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

YARIN 17 AĞUSTOS’TALAR

Antrenmanda son olarak 25’er dakikadan çift devreli tam saha çift kale maç yapıldı. Oldukça sert ve tempolu geçen maçı Kırmızı Takım İshak ve Mesut’un golleri ile 2-1 kazandı. Sarı Takımın golünü Oğuzhan kaydetti. Kocaelispor yarınki antrenmanını 17 Ağustos Stadı’nda yapacak ve yarından itibaren kampa girip maç saatini bekleyecek. Ahmet AKAY

ÇİFT KALE MAÇ

SARI TAKIM: 1 KIRMIZI TAKIM: 2

SAHA: Vin-San

SARI TAKIM: Can Emre***, Kadir Öge***, Erol**, Sefa***, Mert Yavuz**, Eray**, Ali Keten***, Burak Özbakır***, Şenol**, Oğuzhan***, Fatih** (Kerem**)

KIRMIZI TAKIM: Kılıç Arslan** (Volkan**), Kadir Gezer***, Kemalcan***, İshak***, Burak Süleyman**, Hamza**, Akif***, Murat Başak***, Özgür**, Mesut***, Sinan***

HAKEM: Hikmet Batur

GOLLER: İshak Kurt, Mesut (Kırmızı), Oğuzhan (Sarı)