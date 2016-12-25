Erzurum’dan KOCAELİ geçti!

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Türkiye Curling 1. ve 2. Ligi heyecanına Kocaeli de ortak oldu.

Toplam 8 Kocaeli’nin takımının başarı ile mücadele ettiği organizasyonda Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Alikahya Spor Kulübü takımları ilimizi 1. ligde, Akpro Mühendislik, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Körfez Buz Sporları Kulübü, Kıvılcım Spor Kulübü, Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü ve Nikomedia Spor Kulübü 2. Ligde temsil etti.

NIKOMEDIA’DAN BÜYÜK BAŞARI

Takımlarımızdan 50 Yaş Üstü sporculardan oluşan Kıvılcım Spor Kulübü en centilmen ve renkli takım olarak öne çıkarken, büyük başarıyı Nikomedia Spor Kulübü elde etti. Antrenörlüğünü Abdurrahman İşmuratlar’ın yaptığı, Bilal Sarban, Emre Sapmaz, Serkan Çalışkan ve Ata Yetişken’den oluşan takım, grubunda şampiyon oldu ve Türkiye finallerine adlarını yazdırdı. Nikomedia, Şubat’taki organizasyonda kürsünün zirvesinde yer alırsa ilk yılında müthiş bir işe imza atacak 1. Lig’deki 3. Takımımız olacak. Erdem ÖVÜÇ