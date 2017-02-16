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Erzurumlular bilardoyu seviyor

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Erzurumlular bilardoyu seviyor
Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin bu yıl altıncısını düzenlediği bilardo turnuvasının kura çekimine protokol ve dernek mensupları ilgi gösterdi.

GELENEKSEL ETKİNLİĞİN ALTINCISI DÜZENLENİYOR

Derince’de faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Erzurumlular Derneği, İbni Sina Mahallesi’nde yer alan dernek binasında geniş katılımlı bir bilardo turnuvası organize ediyor. Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl altıncısı organize edilen bilardo turnuvasına dernek mensupları yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bilardo turnuvasının kura çekimine Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak ve Abdurrahman Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Ağırtaş ile dernek üyeleri katıldı.

 

KAYMAKAM YILMAZ VE BAŞKAN BULUT KATILDI

Bilardo turnuvasının artık bir gelenek haline getirdiklerini belirten Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, yaptığı açılış konuşmasında “Bu etkinliklerimiz dernek üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da pekiştiriyor. Bu vesileyle buradaki etkinliğimize katılan ilçe protokolüne ve dernek üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Gözütok’un konuşmasının ardından protokol mensuplarınca bilardo turnuvasının kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından ise Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Ağırtaş’tan oluşan takımla dernek başkanı Avni Gözütok ve meclis üyesi Abdurrahman Kaya’dan oluşan ekip bir gösteri maçı yaptı.

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