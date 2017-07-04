Erzurumlular Vakfı kurucuları buluştu

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu ve kurucu başkanlarının bir araya geldiği buluşmada hem vakıf çalışmaları konuşuldu, hem de memleket yad edildi

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu ve 25 kurucu başkanı bir araya gelerek istişarede bulundu. Körfez’de bulunan Kars-ı Çakır isimli bir mekanda önceki akşam gerçekleştirilen bu birliktelik vakıf adına yapılan çalışmaları gündeminde tuttu. 1993 yılından bu yana Kocaeli’de Erzurumluların temsilinde, örf ve adetlerinin tanıtımında bulunan vakıfın kurucu başkanları buluşma için özellikle de 3 Temmuz gününü tercih etti.

1993 YILINDAN BU YANA HİZMET

3 Temmuz’un tercih edilmesindeki sebeplerden biri Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olan Erzurumlu Fatma Seher Hanım, nam-ı diğer Kara Fatma’nın ölüm yıl dönümü olması. Diğer sebep ise Mustafa Kemal Atatürk’ün yine 3 Temmuz’da Erzurum’a ayak basmış olması. Ayrıca İstanbul Erzurumlular Vakfı’nın İzmit Şubesi olarak 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Kocaeli ayağının yapılan müracaat sonrası Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak isim değiştirişi de bu buluşmanın sebeplerinden biri oldu.

“TORUNLARIMIZ DUA ETSİN YETER”

24 yıldır olduğu gibi bundan sonraki başarılı birçok projeye Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı adı altında imza atacaklarını belirten başkan Hatipoğlu, Kocaeli’yi kucaklayacak bir vakıf olduklarını ifade etti. Ayrıca her ay düzenli olarak toplantı gerçekleştireceklerine değinen Hatipoğlu, “Emeği gecen herkesten Allah razı olsun. Şuan aramızda 25 kurucu başkanımız bulunuyor. Kurucu olmak, öncülük etmek gurur verici, önemli. Bundan yıllar sonra torunlarımızın torunları bizlere dua etsin, bu kültürü devam ettirsin yeter” dedi. Hatice ŞENTÜRK