Es Group imzalı tarama gemisi Kanuni denize indi!

Es Group’un, denizcilik faaliyetleri gösteren kuruluşu, Türkiye’nin en büyük deniz dibi tarama gemisi Kanuni’yi denize indirdi.

Türkiye’nin en büyük tarama filosuna sahip olma yolunda ilerleyen Es Group, gemicilik sektörü için çok büyük bir öneme sahip olan projesini gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük deniz dibi tarama gemisi olma özelliği taşıyan ve 25 milyon TL’ye yakın yatırımla hayata geçirilen Kanuni’nin finansal desteği tamamen şirketin öz kaynaklarından karşılanmış olup kredi kullanılmamıştır. 43 metre boya, 16 metre genişliğe, 3 metre derinliğe, 2,30 metre maksimum draft değerine ve 1110 ton deplasman kapasitesine sahip, -21 metreye kadar deniz dibi taraması yapabilen Kanuni, çalışma alanına kendi tahrik kabiliyetiyle gidebilecek.

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR EKİPMAN.

Kanuni’nin denize indirilmesi organizasyonunda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş: ‘’Kanuni denize iniyor ve bu gurur yeni başlangıçları, Yeni Türkiye’yi müjdeliyor. Elbette bu yatırıma cesaret ederken vizyonu ve destekleriyle hepimize yol gösteren hükümetimize güvenimiz tamdı. Bugün bu güvenimizde ne kadar haklı olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Yeni Türkiye hedeflerinde yatırımlarımız bundan sonra da devam edecektir. Nasip olursa 2 - 3 ay içerisinde Kanuni’nin yanında çalışacak, yine Türk mühendislerince ve Türkiye tersanelerinde inşa edilecek deniz hafriyatı taşıma gemisinin, Türkiye’nin en büyüğü olacak şekilde inşasına başlayacağız. Bunu da buradan müjdeliyoruz!’’ dedi.

KANUNİ ARTIK DENİZDE.

Türkiye’nin en büyük tarama gemisi Kanuni, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Özata Tersanesi yönetimi ve çalışanları, Es Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Demirbaş, Es Group yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla denize indirildi. Demirbaş törende konuşmasını: ‘’Sözü daha fazla uzatmadan bu değerli ana tanıklık etmemizi sağlayan Es Group çalışanları ve mühendislerine, desteklerini her an üzerimizde hissettiren hükümetimizin saygı değer mensuplarına, Özata Tersanesi çalışanlarına ve sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimle.’’ diyerek sonlandırdı.

DENİZ TARAMA İŞİNİ ARTIK LİSANSLI YAPACAK BİR KURULUŞ; ES GROUP.

Türkiye'de yapılan ilk Split Barge “Burak Furkan”ı da bünyesinde bulunduran Es Group’un denizcilik kuruluşu, Türkiye'de artık deniz tarama işini lisanslı olarak yapacak firmalardan biridir. Marmaray Projesi’nin ana operasyon dubası Armarin de yine Es Group’a ait.