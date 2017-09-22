  • BIST 103.773
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1879
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 22 °C

Esentepe Stadı’nın içler acısı hali

»
Esentepe Stadı’nın içler acısı hali
Körfez’de yer alan Esentepe Stadı’nın içler acısı haline acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Özellikle zemindeki aşınmalar ve kalkan halı olası bir sakatlığa davetiye çıkarıyor

SPOR KENTİ’NE! YAKIŞMIYOR

Bu yıl yaz aylarında bakıma gireceği belirtilen ancak çivi bile çakılmayan bu statta Akademi Ligi başta olmak üzere, Süper Amatör Lig ve tüm yaş gruplarının maçları oynanıyor. Zaman zaman bu sahada 4 takımın antrenman yaptığı Esentepe Stadı’ndaki eksikliklerin yoğun maç takviminde toparlanması da mümkün görülmüyor. Esentepe stadı ile birlikte kentimizdeki birçok stadın ivedi bir şekilde bakıma alınması gerekiyor. Spor Kenti Kocaeli’ye! bu görüntüler yakışmıyor. Ali KÖKSAL

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nicomedia Trekking 2000 yıllık Taşköprü’den geçti22 Eylül 2017 Cuma 11:14
  • Orhan Ergür kovuldu22 Eylül 2017 Cuma 11:13
  • Muay Thai heyecanı!22 Eylül 2017 Cuma 10:59
  • Sultan Orhan, Başiskele’yi ağırlıyor22 Eylül 2017 Cuma 10:58
  • Senin ile Kıvanç duyuyoruz Sümeyra!22 Eylül 2017 Cuma 10:57
  • RDF Karamürsel maçlara başlıyor22 Eylül 2017 Cuma 10:55
  • Ustaların yarınki rakibi Galatasaray Lisesi22 Eylül 2017 Cuma 10:54
  • Tolunay Bekçi, Çengelköy’de çok mutlu22 Eylül 2017 Cuma 10:53
  • Öğütveren: İşi şansa bırakmayacağız22 Eylül 2017 Cuma 10:52
  • Bu kez affetmeyecekler!22 Eylül 2017 Cuma 10:51
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim