Esentepe Stadı’nın içler acısı hali

Körfez’de yer alan Esentepe Stadı’nın içler acısı haline acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Özellikle zemindeki aşınmalar ve kalkan halı olası bir sakatlığa davetiye çıkarıyor

SPOR KENTİ’NE! YAKIŞMIYOR

Bu yıl yaz aylarında bakıma gireceği belirtilen ancak çivi bile çakılmayan bu statta Akademi Ligi başta olmak üzere, Süper Amatör Lig ve tüm yaş gruplarının maçları oynanıyor. Zaman zaman bu sahada 4 takımın antrenman yaptığı Esentepe Stadı’ndaki eksikliklerin yoğun maç takviminde toparlanması da mümkün görülmüyor. Esentepe stadı ile birlikte kentimizdeki birçok stadın ivedi bir şekilde bakıma alınması gerekiyor. Spor Kenti Kocaeli’ye! bu görüntüler yakışmıyor. Ali KÖKSAL