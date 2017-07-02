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Eşinden doğum günü sürprizi

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Eşinden doğum günü sürprizi
Körfez'de ikamet eden Belgin Sönmez'e eşi Cemil Sönmez sürpriz bir doğum günü hazırladı.

Özel bir mekanda düzenlenen doğum günü etkinliği için özel bir pasta yaptırıldı. Belgin Hanım, kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları  söndürürken yanında bulunan eşi Cemil Sönmez ve diğer sevenleri 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Belgin Sönmez, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Handan MARAL 

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