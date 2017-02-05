Gazeteci Habibe Demir Aksoy, eşi Tufan Aksoy'a sürpriz bir doğum günü yaptı. İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlenen doğum günü etkinliği için eşine özel pasta yaptıran Habibe Aksoy, eşine ‘İyi ki doğdun’ diye tezahüratlarda da bulundu. Eşinin sürprizine sevinen Tufan Aksoy, “Sevgiler, mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümde yanımda olan ve her zaman yanımda olacak olan eşime teşekkür ediyorum” dedi
- BIST 88.390
- Altın 144,996
- Dolar 3,6928
- Euro 3,9848
- Kocaeli : 9 °C
- İstanbul : 9 °C
- Sakarya : 9 °C
- 18 Milyon öğrenci ders başı yapacak
- Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
- Batı Trakya Türkleri göç müzesi açmak istiyor
- Afon tecrübesi İstanbul'a taşıdı
- Wellborn Otel’de unutulmaz Sevgililer Günü’ne hazır olun
- D-100 karayolu genişliyor
- Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı
- KOCAELİSPOR:1 - ERZİN BLD:0
- Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
- Evet oyları %60'a kadar yükseldi
- 2 Araç bariyere savruldu
- Makine Mühendisleri geleneksel kahvaltıda buluştu
- Kocaeli Dragon Festivali başlıyor
- Şirintepe Meslek Lisesi mezunları bir araya geldi
- Eşinden sürpriz doğum günü
Eşinden sürpriz doğum günü
Habibe Demir Aksoy, eşi Tufan Aksoy'a evlerinde sürpriz bir doğum günü yaptı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şirintepe Meslek Lisesi mezunları bir araya geldiİzmit Şirintepe Endüstri Meslek Lisesi mezunları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi
Eşinden sürpriz doğum günüHabibe Demir Aksoy, eşi Tufan Aksoy'a evlerinde sürpriz bir doğum günü yaptı
Sönmez: Evlilik bir şirkettirKörfez'in sevilen esnaflarından, güler yüzlü kişiliği ile herkesin taktir ettiği Cemil Sönmez, eşi Belgin Sönmez'e mutfak işlerinde yardımcı oluyor.
Murat Durul’u mesai arkadaşları unutmadıKörfez'in tanınmış spor adamlarından Murat Durul'a, vazifeli olduğu spor kulübündeki yöneticiler ve mesai arkadaşları sürpriz bir doğum günü yaptı
Özlem öğretmene çiçekli kutlamaÖzel Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu'nda öğretmen olarak vazife yapan Özlem Aksu'ya yeni yaşına girmesi nedeniyle birbirinden güzel çiçekler armağan edildi
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim