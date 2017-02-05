Eşinden sürpriz doğum günü

Habibe Demir Aksoy, eşi Tufan Aksoy'a evlerinde sürpriz bir doğum günü yaptı

Gazeteci Habibe Demir Aksoy, eşi Tufan Aksoy'a sürpriz bir doğum günü yaptı. İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlenen doğum günü etkinliği için eşine özel pasta yaptıran Habibe Aksoy, eşine ‘İyi ki doğdun’ diye tezahüratlarda da bulundu. Eşinin sürprizine sevinen Tufan Aksoy, “Sevgiler, mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümde yanımda olan ve her zaman yanımda olacak olan eşime teşekkür ediyorum” dedi