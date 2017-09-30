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Eşini sırtından bıçakladı!

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Eşini sırtından bıçakladı!
47 yaşındaki A.Ö. tartıştığı eşini bıçakla tehdit etti. E.Ö. eşinin elinden bıçağı alarak sırtına sapladı.

Olay, Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan A.Ö. ile eşi E.Ö. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. A.Ö. bıçakla eşini tehdit etmeye başladı. Bu sırada çocukları araya girerken, E.Ö. eşinin elinden bıçağı alarak sırtına sapladı. Kocasını bıçaklayan E.Ö. 112 Acil'i arayarak yardım istedi. A.Ö. oğlu tarafından hastaneye götürüldü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken tedavi olmak istemeyen A.Ö. evine geri döndü. Acıları artan A.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, E.Ö'nün ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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