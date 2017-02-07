Mustafa Küpçü

Laboratuarlarda ya da sarraflarda kullanılan ve yaygın tanımlama ile “hassas terazi” denilen ölçü aletine bilim dünyasındaki “Eşit Kollu Terazi” denir.

Bu terazinin bilim dünyasında olduğu gibi insan hayatında da önemi büyüktür.

Örneğin; bir ilaç firmasında “miligram” ölçütleriyle bir ilaç hazırlıyorsunuz. Etkisi yüksek bir kimyasal maddeyi yarım miligram fazla kaçırdınız, belki de o ilacı kullanacak hastanın ölümüne neden olacaksınız!

Sadece hassas teraziler mi?

Pazardaki terazilerde eksik tarttığınızda, müşteriniz yani “velinimetiniz” olan insanın hakkına tecavüz etmiyor musunuz?

Eşit Kollu ya da Hassas Terazilerin iki kefesi, o kefeleri tutan eşin uzunluktaki üçer zinciri, bu zincirleri tutan ve eşit uzunluktaki iki kol, bu kolların bağlı olduğu bir “orta direk” ve bir de “ibre” vardır.

Siyaset yaşamı da “eşit kollu terazi” kuralıyla işlemelidir!

Siyasetin terazisinde kefelerden birinde “iktidar” ötekinde “muhalefet” vardır.

İbre, “Adaleti” gösterir.

Kollar, Devlet’in idari mekanizmasıdır.

Ortadaki ana gövde ise “Cumhurbaşkanı” olmalıdır!

“Cumhurun başı” tüm yurttaşları temsil eder.

Bu yüzden adı “Cumhurbaşkanı” dır!

Cumhurun başı, toplumun yalnızca bir kesimini temsil edemez!

Yani, “Parti Başkanı” olamaz!

O zaman “ADİL” olamaz!

Adalet duygusunu yitirir, iktidarın sesi olur, muhalefete tepki gösterirse, “Cumhurbaşkanı” kimliği yok olur!

Kendi iradesiyle “Meşruiyetini yitirir!”

Bir aile düşünün; Aile reisi baba, çocuklarından birini çok sever, hep onun isteklerini yapar, ötekini ise itip kakar ve aşağılarsa ne olur?

En azından “evlat sevgisinden” yoksun kalır.

Adaletsizlik yapmış olur.

Bu ayrımcılık, giderek kin ve öfkeye dönüşebilir. Çocuk sokağa, içkiye, uyuşturucu batağına düşebilir. Belki hırsız olur, belki katil olur.

Cumhurbaşkanı bütün bir ulusun “aile reisi” ve tüm yurttaşlara eşit mesafede olmalıdır.

Böyle olmalıdır ki, yurttaşlar “benim ülkemde adalet var” diyebilsinler!

Hem siyasi parti başkanı olarak Meclis’e egemen, hem yürütmenin başkanı, hem de tüm Yargı organlarını seçen bir irade, ülkesinde “adil bir düzen” kuramaz!

Akıl ve mantıkla bir düşünelim;

Referandum sonucunda “evet” birkaç puan farkla kazanmış olsa ne olacak?

Toplum fiilen ikiye bölünecek.

Cumhurbaşkanı her konuda tek irade sahibi olacak.

Belki de o zaman çevresindeki kimi dalkavukların ya da kötü niyetli kişiler onu eskisi gibi yine kandıracaklar!

Cumhurbaşkanı yine; “Rabbimden ve milletimden af diliyorum” mu diyecek?

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı olmalıdır.

Bunun için taraf tutmamalıdır.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı “Eşit Kollu Terazi” gibi “hassas ve adil” olmalıdır!..