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Eski başkan iş yeri bastı, tehdit etti!

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Eski başkan iş yeri bastı, tehdit etti!
Gebze Ziraat Odası Eski Başkanı Ersan Çınar, Ziraat Odasını basarak çalışanları tehdit ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Gebze Ziraat Odası Eski Başkanı Ersan Çınar, başkanlık görevinden alınmıştı. Daha sonra Gebze Ziraat Odası başkanlığı görevine gelen Ayhan Pekşen ve yönetimi ise eski oda başkanı Ersan Çınar’ı hem üyelikten hem de yönetimden düşürme kararı almıştı. Kararın ardından odayı basarak Çınar’ın, yeni yönetimi ve çalışanları tehdit ettiği iddia edildi. Olayın ardından oda çalışanlarının şikayeti üzerine eski oda başkanı Ersan Çınar gözaltına alınarak önce polis karakoluna daha sonra da Gebze Adliyesine sevk edildi. Çınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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