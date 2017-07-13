  • BIST 104.576
  • Altın 140,035
  • Dolar 3,5704
  • Euro 4,0745
  • Kocaeli : 32 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 32 °C

Eski Gebzeli futbolcu Ümit Kocabaş’tan transfer çalımı

»
Eski Gebzeli futbolcu Ümit Kocabaş’tan transfer çalımı
Gebzespor’un eski futbolcularından Ümit Kocabaş, muhtemel rakiplerimizden Maltepespor’a transfer oldu

Bir süre önce Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş ile transfer masasına oturan ve Yalova ekibine ‘evet’ diyen Ümit, ‘söz uçar, yazı kalır’ misali Altınova’yı bırakarak, Maltepespor’a imza attı. 2012-2013 sezonunda Gebzespor forması giyen Ümit, Gebze ile yollarını ayırdıktan sonra Van Büyükşehir BLD., Ankara Demirspor, Gaziosmanpaşa, Tavşanlı Linyit, Zara Belediyespor ve son olarak da BAL takımı Bartın’da forma giymişti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırkpınar’daki umudumuz: Karamürselli Ekrem YAVUZ13 Temmuz 2017 Perşembe 13:52
  • Dilovası’ndan yarınlara imza!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:07
  • Engin Güneş Soma’da13 Temmuz 2017 Perşembe 13:06
  • BAL başvuru süresi bitiyor!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:05
  • Darıca GTÜ’de nefes açtı!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:04
  • Gurbetçi dost rakip oldu13 Temmuz 2017 Perşembe 13:04
  • Hereke ve Güneş Kukul’un peşinde13 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
  • Sırrıpaşa FK bombayı patlattı!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:01
  • Mustafa Yıldırım Derbent’te kalıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • Levent’in dönüşü muhteşem olacak13 Temmuz 2017 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim