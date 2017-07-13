Eski Gebzeli futbolcu Ümit Kocabaş’tan transfer çalımı

Gebzespor’un eski futbolcularından Ümit Kocabaş, muhtemel rakiplerimizden Maltepespor’a transfer oldu

Bir süre önce Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş ile transfer masasına oturan ve Yalova ekibine ‘evet’ diyen Ümit, ‘söz uçar, yazı kalır’ misali Altınova’yı bırakarak, Maltepespor’a imza attı. 2012-2013 sezonunda Gebzespor forması giyen Ümit, Gebze ile yollarını ayırdıktan sonra Van Büyükşehir BLD., Ankara Demirspor, Gaziosmanpaşa, Tavşanlı Linyit, Zara Belediyespor ve son olarak da BAL takımı Bartın’da forma giymişti.