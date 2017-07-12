Eski hakem evleniyor

Bölgemiz eski futbol hakemi ve gözlemcisi Funda Öztürk evleniyor

Halen Wellborn Otel satış sorumlusu olarak görev yapan Öztürk, 16 Temmuz 2017 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak No:18 Kurtköy Sapanca adresindeki ByFO’da nikah kokteyliyle beraber dünya evine girecek. Hafedh Hamzaoui ile hayatını birleştiren gelin adayımız talkı bir telaş yaşıyor.