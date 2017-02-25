Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenecek seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından 28 Şubat süreci anlatılacak. 28 Şubat sürecinde Mamak Askeri Cezaevi’ne kapatılan ve 56 gün cezaevinde kalan Orakoğlu, o günlerde yaşadıklarını ve 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm olayları katılımcılarla paylaşacak. 28 Şubat Salı Saat 19.30’da Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, post-modern darbe olarak anılan 28 Şubat sürecine ilişkin bilinmeyen olaylara ışık tutacak.
- BIST 88.258
- Altın 145,965
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Kocaeli : 22 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 22 °C
- Kedi ve köpekler için GTÜ kampüsüne besleme noktaları kuruldu
- Fuar Merkezi yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor
- Körfez'de kahvehaneyi taradılar!
- Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak
- Kocaeli Bahçeşehir Koleji büyüme kararı aldı
- Alkollü sürücü kamyonetiyle mağazaya daldı!
- Başiskele'de yatak odası yangını panik yarattı!
- Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi , yeni yerinde
- Karamürsel şampiyonluk aşkına!
- Karacabey deplasmanda YOK!
- İç sahada formumuz yükseliyor
- Şimşek, Erzincan’da çakacak!
- Kapatılan banka hesabı ile ilgili önemli uyarı!
- MB’den kredi kartı açıklaması
- THY 112 kişiyi işe alacak!
Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KİHMED tarafından düzenlenecek olan seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat sürecini anlatacak.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacakKocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KİHMED tarafından düzenlenecek olan seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat sürecini anlatacak.
Başkan Karabacak, Darıcalı gençlerle buluştuDarıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşmalarında mini anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili gençlere bilgilendirmelerde bulundu.
UNESCO kültür mirasını koruma el kitapları tanıtım paneli"UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Tanıtım Paneli" Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İnovasyon kültürü Doğu Marmara'ya aşılanıyorDoğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından düzenlenen, “Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışması” ile ilgili Kocaeli’nin Gebze ilçesinde panel düzenlendi.
Uzmanlar uyarıyor: Sınava kadar sınav KONUŞMAYIN!Üniversiteye girişte ilk adım YGS’de son günlere gelindi. 12 Mart Pazar günü milyonlarca aday istedikleri bölüm ve iyi bir üniversite için ter dökecek. Uzmanlar ise bu son günlere ilişkin önemli tavsiyelerde bulunuyor.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim