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Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak

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Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KİHMED tarafından düzenlenecek olan seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat sürecini anlatacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenecek seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından 28 Şubat süreci anlatılacak. 28 Şubat sürecinde Mamak Askeri Cezaevi’ne kapatılan ve 56 gün cezaevinde kalan Orakoğlu, o günlerde yaşadıklarını ve 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm olayları katılımcılarla paylaşacak. 28 Şubat Salı Saat 19.30’da Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, post-modern darbe olarak anılan 28 Şubat sürecine ilişkin bilinmeyen olaylara ışık tutacak.

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