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Eski Komiser FETÖ suçlamasını kabul etmedi

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Eski Komiser FETÖ suçlamasını kabul etmedi
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakim karşısına çıkan komiser suçlamaları reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen komiser Ali G., hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada konuşan eski komiser suçlamaları reddetti.

 

BYLOCK İNDİRMEDİM

Ali D., mahkemede verdiği savunmasında Bylock programını indirmediğini ve kullanmadığını ifade ederek, "Ben bilgi işlemciyim. Gizli bir program yükleyecek olsam neden kendi adıma olan bir hatta yükleyeyim. Gider açık hat alır ona yüklerim. Suçlamaları kabul etmiyorum. 2009 yılından beri Bank Asya’da bir hesabım var. 2014’te para yatırmam söz konusu değil. Altın hesabım vardı. Tasarruf artışları para yatırmış gibi gösterildi. Ben Cumhurbaşkanımızın söyleminin ardından zaten hesabımı kapattım” diye konuştu. Sanığın savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti Bylock raporunun yeniden gönderilmesine ve Bank Asya’ya yazı yazılıp bilgi istenmesine karar vererek duruşmayı 3 Nisan 2017 tarihine erteledi.

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