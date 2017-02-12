Eski Sine kafe açıldı

İzmit bir kafeye daha kavuştu. Eski Sine isimli kafe Karabaş Mahallesi, Şehit Musa Sokak 14/A İzmit adresinde müşterilerini bekliyor.

Geçmiş zamanlarda girişimci yönüyle başarılı işlere imza atan 26 yaşındaki Uğur Sayaroğlu, kısa sürede düşünüp hayal ettiği Eski Sine ismini 70 ve 80’lerin unutulmaz müzikleriyle harmanlayarak ortaya şahane bir eser çıkardı. Karabaş Mahallesi, Şehit Musa Sokak 14/A İzmit adresinde dün CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım ile CHP İl Gençlik Kolları Murat Erinç’in katılımıyla bol ikramlı açılış töreniyle hizmete başlayan kafe, 100 metrekare içerisinde yer alıyor. Haftanın 7 günü sabah 08:00’da kapılarını muhteşem bir kahvaltıyla açan Eski Sine, 2 personel ile birlikte aynı anda 80 kişiyi birden sıcak ortamında akşam saat 22:00’a kadar ağırlayabiliyor.

ESKİ FİLMLER GÖSTERİLECEK

Yeni açılan bu renkli kafe uygun fiyat listesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi şimdiden başarmış gibi gözüküyor. Çayın 1, zengin kahvaltı tabağının ise 10 liradan satışa sunulduğu işletmenin müşterilerine bir de belli günlerde sürprizi olacak. Yeşilçam filmlerine düşkün olan işletme sahibi Uğur Sayaroğlu, haftanın 2 veya 3 günü kuracağı projeksiyon sistemi ile gönüllerde taht kurmuş filmleri Eski Sine’de canlandırmayı planlıyor. “ Bir filmde görmüştüm, insanlar birbirini gerçekten seviyordu” gibi iddialı sloganla piyasaya adım atan işletme, özel günler ve cemiyetlere de kapılarını açık tutacak. Tüm bunlar için: 0551 610 68 25 numaraya ulaşmanız yeterli.

SICAK BİR ORTAM YARATACAĞIZ

Abisiyle bir gün otururken eski müziklerin çaldığını ve ardından televizyonda Yeşilçam Filmlerinin oynadığını gördüklerinde kafenin isminin Eski Sine olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden işletme sahibi Uğur Sayaroğlu, “ Kafenin ismini abimle bir mekanda otururken koyduk. 70 ve 80’lerin müzikleri çalıyordu. Ardından, televizyona baktığımızda Yeşilçam Filminin oynadığını gördük. İşte o an açmayı düşündüğümüz yerin adının Eski Sine olmasına karar verdik. Fiyatlarımız zaten bu bölgede yer alan diğer işletmelere göre çok daha makul. Çayı 1 liradan satıyoruz. Kahvaltı ve aperatif çeşitlerimiz de buna ek çok ucuz. Burada aile ortamı yaratmak adına bu işe adım attık. Sıcak bir ortam isteyenleri kafemize bekliyoruz” dedi. Selin BECER