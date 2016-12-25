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Eski takımına rakip oldu

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Eski takımına rakip oldu
Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Nusretiyespor, dün Kocaeli Güneşspor ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Nusretiyespor’da teknik adam Ufuk Öğütveren geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Güneşspor’a rakip oldu. Öte yandan Nusretiye ekibi dün, Marina’da yer alan ve Mehmet Öztürk’ün sahibi olduğu Beyaz Yalı Kafe’de kahvaltıda bir araya geldi. 

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