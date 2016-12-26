Eskişehirliler: Terör artık son bulsun

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol ve yönetimi terörün artık son bulmasını istedi.

Şehitlere rahmet dileyen Dernek başkanı Denlikol, “Terör artık son bulsun diyoruz. Yaşamamız için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Suriye’deki çatışmada hemşerimiz binbaşı Bülent Albayrak şehit oldu. Acımız büyük. Dernek olarak Gölcük’ümüzün Eskişehir’imizin ve tüm Türkiye’mizin başı sağolsun. Ve bu son olsun dedi.’’