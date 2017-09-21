Eskrim ailesi kampta buluştu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulubü ve Gençlik Hizmetleri Spor Kulubü Eskrim sporcuları ve aileleri Kartepe Kuzu Yaylası’nda 2 gece 3 gün kamp yaparak doyasıya eğlendi.

Bütün yıl boyunca maçlara hazırlanarak başarıya doymayan Eskrim sporcularını stres atmak ve birlik beraberliği pekiştirmek adına düzenlenen çadır kampına Antrenörler Ömer Kılıç ve Turgay Tümkuş ile sporcular ve aileleri katıldı. Kartepe Kuzu Yaylası’nda yaklaşık 50 kişinin katıldığı kampta, çocuklar aileleriyle birlikte önce çadır kurdu daha sonra da kamp ateşi yakarak etrafında toplanıp doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. Gündüzleri doğa yürüyüşü yaparak temiz hava ve doğanın keyfini çıkartma imkanı yakaladıklarını söyleyen Antrenör Ömer , her yıl sporcu ve aileleriyle bir araya gelerek kamp yaptıklarını geleneksel olarak da devam edeceğini söyledi. Kamp boyunca ateş yakmak için odun toplayan ve çevreyi keşfe çıkan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.