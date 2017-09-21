  • BIST 104.363
  • Altın 145,500
  • Dolar 3,5070
  • Euro 4,1789
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 30 °C

Eskrim ailesi kampta buluştu

»
Eskrim ailesi kampta buluştu
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulubü ve Gençlik Hizmetleri Spor Kulubü Eskrim sporcuları ve aileleri Kartepe Kuzu Yaylası’nda 2 gece 3 gün kamp yaparak doyasıya eğlendi.

Bütün yıl boyunca maçlara hazırlanarak başarıya doymayan Eskrim sporcularını stres atmak ve birlik beraberliği pekiştirmek adına düzenlenen çadır kampına Antrenörler Ömer Kılıç ve Turgay Tümkuş ile sporcular ve aileleri katıldı. Kartepe Kuzu Yaylası’nda yaklaşık 50 kişinin katıldığı kampta, çocuklar aileleriyle birlikte önce çadır kurdu daha sonra da kamp ateşi yakarak etrafında toplanıp doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. Gündüzleri doğa yürüyüşü yaparak temiz hava ve doğanın keyfini çıkartma imkanı yakaladıklarını söyleyen Antrenör Ömer , her yıl sporcu ve aileleriyle bir araya gelerek kamp yaptıklarını geleneksel olarak da devam edeceğini söyledi.  Kamp boyunca ateş yakmak için odun toplayan ve çevreyi keşfe çıkan çocuklar  unutulmaz anlar yaşadı.

4-114.jpg

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artistik cimlastiğe yatırımlar devam ediyor21 Eylül 2017 Perşembe 13:17
  • İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı21 Eylül 2017 Perşembe 13:15
  • Dilovası yaraları sardı21 Eylül 2017 Perşembe 13:14
  • TFF'den Kocaeli Birlikspor'a ŞOK!21 Eylül 2017 Perşembe 10:36
  • Son söz Günaydın'ın!20 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
  • Mert Erçakır’ın durumu ne olacak?..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:46
  • Adnan Sak: Lig uzun bir maraton20 Eylül 2017 Çarşamba 13:45
  • Kandıra’da zor randevu20 Eylül 2017 Çarşamba 13:44
  • İşte bu maç izlenir!..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:43
  • Periler cumartesi Antalya’ya gidiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim