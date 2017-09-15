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Eskrimcilerimizden 3 madalya

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Eskrimcilerimizden 3 madalya
İlimizi eskrimcileri 2017-2018 sezonunun ilk müsabakasından 3 madalyayla döndü

ANKARA SİNCAN’DA YAPILDI

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen ve 2017 faaliyet programında yer alan “Yıldız-Genç Açık Eskrim Turnuvası” Ankara Sincan Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalara ilimizden Kağıtspor’dan 11, GHSK’dan da 3 olmak üzere toplam 14 sporcu katıldı. Gençlik Spor’dan Melike Taşdelen yıldız bayan flörede 3. olurken, aynı başarıyı genç bayan flörede de 3. olarak gösterdi ve 2 bronz madalya almayı başardı. Kağıtspor’dan Emine İpek Aydın ise Yıldız Bayan Epe’de 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

 

AKTÜRK TEŞEKKÜR ETTİ

Yaz sezonunda da ara vermeyen sporcular, antrenörler Ömer Kılıç ve Turgay Tümkuş nezaretinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda haftanın 6 günü  ‘’Hedef Olimpiyatlar’’ sloganı ile çalışıyor. İl Temsilcisi ve ülkenin en eski il temsilcilerinden birisi olan Nedim Aktürk “Her geçen gün büyüyen eskrim camiamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 

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