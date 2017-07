Eşler arasında kıskançlık problemine DİKKAT!

Kıskançlık probleminin günümüzde çiftler arasında yaşanan en büyük sorunlar arasında yer aldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu probleme dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, Kıskançlık probleminde bazen sonuçların şiddete, cinayete kadar varabildiğini söyleyerek, "Kıskançlığın nereye kadar normal, nereden sonra sorunlu bir durum olduğunu anlamak gerekir. Kıskançlık doğuştan gelen bir davranış değildir. Yaşamımızın başlamasıyla bir şeyleri paylaşmaya başlarız. Gördüğümüz ilginin eksildiğini fark ettiğimiz zaman kıskançlığımız yani haset başlar. Kıskançlık duygusu 2-3 yaşlarında gelişmeye başlar. Yaşamın ilk yıllarındaki kıskançlığın nedeni daha çok sevginin paylaşılması nedeniyle olur. Babayı anneyle paylaşmak ya da anneyi babayla paylaşmak ilk kıskançlıktır. Sonrasında kardeş dünyaya gelir, bu kez kardeşle anne ya da babanın sevgisini paylaşmak kıskançlık duygularını başlatır. Hatta kardeş kıskançlığı yaşam boyu sürebilmektedir" dedi.Ergenlikle başlayan ve yaşlılığa kadar uzana süreçte, sevgili ya da eşin kıskanılmaya başlandığını ifade eden Dr. Üney, "Kıskançlık, karşı cinsle ilişkilerde doğal karşılanan bir durumdur.

"Eşlerin veye sevgililerin ne kadar kıskanç olduğunu anlamanın yolları var"

Hiç kıskanmamak nadiren olabilir. Ancak bunu birçok kişi sevginin, aşkın olmaması olarak yorumlayabilir. Gerçekten de hiç kıskançlığın olmadığı ilişkilerin bir kısmında, kişinin eşine-sevgilisine ilgisinin olmaması gözlemlenebilir. Kıskançlığın nereye kadar normal karşılanması gerektiği, her zaman tartışılmıştır. Kadında da erkekte de aşırı kıskançlık hayatı yaşanmaz kılar. Bunu bir davranış bozukluğu olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.Kıskançlık nedeniyle eşler arasında kavgaların ve tartışmaların olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Eşlerin veye sevgililerin ne kadar kıskanç olduğunu anlamanın yolları var. Bunlar; fiziksel veya sözel şiddet meydana gelebilir, neredeyse her şeyi kanıt saymaya başlar, aranızda konuşulan tek konu kıskançlık olur, kıskançlık krizleri, ilişkinin sonlanmasına neden olabilir, tüm sosyal ilişkilerinizi bozar, diğer insanlarla görüşmenize izin vermez. Hatta bazen hemcinslerinizle bile görüşmenizi yasaklayabilir, giyiminize ve makyajınıza aşırı müdahale eder, sosyal medya hesaplarınızı kapattırır, telefonlarınızı dinletebilir, sık sık telefonla nerede olduğunuzu sorar, işinize ani baskınlar yapar, tek başınıza evden çıkmanızı istemez. Hatta her yere sizinle birlikte gitmek ister, telefon ve kredi kartı dökümlerinizi inceler, aşırı şüpheci tutumları olur, eve herhangi bir gerekçeyle geç kalmanız ciddi kavgalara neden olur, sürekli masum olduğunuzu kanıtlamak durumunda kalırsınız, bazen hiç aklınıza gelmeyecek, tuhaf ya da komik aldatma senaryolarınızı dile getirir. Bu sorunlar eşin veya sevgilinin aşırı kıskanç olduğunu gösterir" açıklamalarında bulundu.

"Psikologdan beraberce yardım almalısınız"

Eğer böyle sorunlar yaşanıyorsa öncelikle karşı tarafa biraz daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Üney, "Kıskançlık konularında aşırı tartışmacı olmayın. Onunla biraz daha fazla zaman geçirin. Ancak bunlara rağmen değişiklik yoksa mutlaka eşinizle-sevgilinizle bir psikiyatrist ya da psikologdan beraberce yardım almalısınız. Kıskanma ülkemizde önemli bir sorundur. Ülkemizdeki bir bilimsel araştırmada; eşe uygulanan şiddetin yüzde 70’i kıskançlık nedeniyle olduğu ortaya konmuştur” ifadelerini kaydetti.

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, eşler arası aşırı kıskançlığın nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"1. Kişinin kendine güven sorunu, aşağılanma, bazı kişilik özellikleri değersiz hissetme, başkaları ile karşılaştırılma, eşin şüphelendiren davranışları, karşı tarafın sevgisini ifade etmede eksiklikleri, terk edilme ile ilgili aşırı korkular, karşısındaki ile kendisini sürekli kıyaslama, diğer insanları tehdit olarak algılama, şizofreni gibi bazı muhakeme bozukluğuna neden olan hastalıklar, aşırı alkol alma, uyuşturucu madde kullanma."