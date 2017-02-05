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Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı

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Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Eşme Maden Deresi üzerine inşa ettiği köprü tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe Eşme Maden Deresi üzerinde inşa ettiği köprü projesi tamamlandı. Projeyle mevcut köprünün kotu yükseltilerek, yağışlarda oluşan sel baskınının önüne geçildi. Proje kapsamında kavşak kolları ile çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Kartepe Eşme Maden Deresi’ne inşa edilen köprü 15 metre uzunluğa sahip. Köprü tek açıklıklı 2 şerit olarak yapıldı. Temeli fore kazıklar üzerine kurulan köprü, kirişleri kenar ayaklar üzerine inşa edildi. Köprü temeline 20 adet fore kazık çakılan projede yağmur suyu hattı ve elektrik imalatları yapıldı. Köprü çalışmasında 5 santimetre aşınma, 6 santimetre binder asfalt serildi.

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