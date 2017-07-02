Genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabının başlangıcında karşılamak üzere Eşme’ye doğru otobüslerle yola çıkan CHP’liler, bindikleri araçlarda söyledikleri Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile heyecanlarını ortaya koydular. Partinin önemli isimlerinden Müzeyyen Topçu Tan’ın eşi emekli doktor Ömer Tan, otobüste partililere marşların söylenmesi sırasında öncülük etti.
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- Hürriyet de kortejdeydi
- Yürüyüşte talihsiz kaza!
- Kılıçdaroğlu, İbrikdere’ye doğru yola çıktı
- Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü
- Oto hırsızları iş başında
- Kılıçdaroğlu geldi
- Küçük çocuk sıcağa dayanamadı
- CHP’liler Eşme’de bekliyor
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- 1 milyon 195 bin liralık tabela ve Kocaelispor’un geleceği
- Kalabalık bayraklarla Kılıçdaroğlu’nu bekliyor
- ‘Adalet Yürüyüşü’ne KESK’ten destek
- Su aracı geç geldi
- CHP’lilere korna ve alkışlı destek
- Aile boyu karşılama
Eşme’ye marşlarla girdiler
Dün İzmit Perşembe Pazarı alanında toplanarak Eşme’ye doğru yola çıkan CHP’lilerin keyifleri oldukça yerindeydi.
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Hürriyet de kortejdeydiKocaeli’ye ayak basan ve ilk geceyi İbrikdere’de geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüşü sırasında eşlik edenlerden biri de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet.
Yürüyüşte talihsiz kaza!‘Adalet Yürüyüşü’ kapsamında ilimize gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün Kocaeli’ye geldiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.
Kılıçdaroğlu, İbrikdere’ye doğru yola çıktıBaşlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ kapsamında saat 17.45 sularında Kocaeli sınırlarına giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre partililerle birlikte zaman geçirdikten sonra dinlenmek amacıyla mola verdi.
Kılıçdaroğlu geldiAdalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabına dakikalar sonra başlayacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korteji Eşme’ye vardı.
Küçük çocuk sıcağa dayanamadıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Eşme’de bekleyenlerden önemli bir bölümü karşılamaya aileleri ile birlikte geldi.
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