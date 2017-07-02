Eşme’ye marşlarla girdiler

Dün İzmit Perşembe Pazarı alanında toplanarak Eşme’ye doğru yola çıkan CHP’lilerin keyifleri oldukça yerindeydi.

Genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabının başlangıcında karşılamak üzere Eşme’ye doğru otobüslerle yola çıkan CHP’liler, bindikleri araçlarda söyledikleri Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile heyecanlarını ortaya koydular. Partinin önemli isimlerinden Müzeyyen Topçu Tan’ın eşi emekli doktor Ömer Tan, otobüste partililere marşların söylenmesi sırasında öncülük etti.